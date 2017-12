RBK med Europa-poeng i sesongens siste kamp

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen var nødt til å gjøre endringer i oppstillingen da kaptein Mike Jensen ikke dro til Skopje fordi kona venter parets annet barn. Jørgen Skjelvik, som forlater klubben over nyttår, ble valgt som midtstopper, mens Alex Gersbach startet på venstreback. Birger Meling var flyttet opp på venstrekanten.

Kampen i RBK-drakten ble den siste for Skjelvik som ifølge Adresseavisen reiser til Los Angeles Galaxy og MLS over nyttår. Trolig forsvinner også Nicklas Bendtner når overgangsvinduet åpnes i januar.

Rosenborg startet friskt, og nevnte Bendtner hadde en god mulighet etter fire-fem minutter. Etter den gode åpningen var det hjemmelaget som kom først til scoring.

Vardar tok ledelsen helt ut av intet etter ni minutter da Juan Felipe så ut til å bruke hånden til å forlenge en pasning som fant veien til Ytalo. Iskaldt plasserte han ballen forbi André Hansen til 1-0.

Bendtner-straffe er lik mål

Rett før pause utnyttet Samuel Adegbenro farten sin etter et dårlig tilbakespill. Han satte fart mot mål, men ble felt av målvakten Filip Gacevski.

Nicklas Bendtner var nok en gang sikker fra ellevemeteren.

Det ble en litt avventende annen omgang. Hjemmelaget dominerte til tider stort før hvilen. Vardar styrte også kampen i annen omgang, men RBK hang likevel litt bedre med.

Hansen god

RBK-målvakten André Hansen spilte nok en god kamp. Etter 75 minutter hadde han en redning fra øverste hylle da han i full strekk med en hånd hindret at Vardar gikk opp i en ny ledelse.

Kampen ebbet ut uten at noen av lagene satset alt framover. Det ble veldig mye balltrilling de siste minuttene. Hjemmelaget var fornøyd med sitt ene poeng i årets europaliga, og Rosenborg-spillerne for at en lang sesong er over.

Vegar Eggen Hedenstad var nær ved å bli matchvinner to minutter før slutt, men skuddet hans ble klarert til corner.

På overtid ble også Erik Botheim byttet inn, og 17-åringen fikk sin europaligadebut.

Det var russiske Zenit St. Petersburg som vant gruppen etter 3-1-seier borte mot spanske Real Sociedad, som også var sikret avansement før torsdagens kamper.