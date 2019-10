RBK-leder stoppet NRK-intervju med Helland

Alstad er leder for strategi, organisasjon, kommunikasjon og samfunnsansvar i Rosenborg, og det var under et NRK-intervju med Pål André Helland dagen etter tapet mot Sporting Lisboa at Alstad valgte å bryte inn.

Bakgrunnen for spørsmålet var Ranheim-angriper Michael Karlsens støtte til Helland etter kampen. På Twitter skrev den tidligere Rosenborg-spilleren følgende:

– Det e feil når lånesoldata har klippekort foran en trønder med 160 kampa for klubben. Pål André Helland sitt på benken å bryr sæ mest av all. Blør svart og hvit. Defensive kvaliteta blir prioritert istede for en som e offensiv og skapende. Det vises på tribunen. Folk bryr sæ ikke lengre, skrev Karlsen på klingende trøndersk.

Rosenborg-spilleren har slitt med spilletiden etter at Eirik Horneland tok over som trener i klubben, og Helland har selv flere ganger sagt at han er lei av å slite benken.

Mot Sporting var han ikke i startelleveren, men kom innpå etter 80 minutter.

Bryter inn i intervjuet

Da NRK ville vite hva Helland mente om Karlsens støtte på Twitter, ble imidlertid intervjuet stoppet idet Rosenborg-spilleren forsøkte å svare på spørsmålet.

– Kutt, vi snakker ikke om Mikkel Karlsen og hva han (Helland) mener om Ranheim, sa Alstad, mens kamera gikk.

– Skal han ikke få svare på det, spør NRKs journalist Johannes Børstad.

– Nei, han svarer ikke på det. Ranheim skal ikke legge seg opp i laguttaket til Rosenborg, sier Alstad, mens en brydd Helland blir stående som vitne til den kontante avbrytelsen fra RBK-lederen.

Trond Alstad er leder for strategi, organisasjon, kommunikasjon og samfunnsansvar i Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Mektig lei

Etter hvert engasjerer også Adressa-journalist Ole K. Sagbakken seg i samtalen. Han spør:

– Du stopper et intervju, Trond?

– Ja, jeg stopper et intervju, sier han, og nekter NRK å stille spørsmålet om støtten fra Michael Karlsen.

– Jeg er mektig lei av at Ranheim legger seg opp i laguttaket til Rosenborg.

– Jeg spurte Johannes (NRK-journalisten) hva han skulle stille spørsmål om, og det var spilletid og Molde-kampen. Da får du holde deg til det, sier Alstad.

NRK har vært i kontakt med Trond Alstad etter at dette intervjuet ble gjort, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Mangeårig sportsjournalist og leder i Norske sportsjournalisters forbund, Reidar Sollie, er imidlertid overrasket over oppførselen til RBK-lederen.

– Jeg er overrasket over at det skjer i Rosenborg, de skal jo være blant de mest rutinerte i landet, kommenterer han.

– Journalister bør få kunne spørre om hva de vil og når de vil. Slik innblanding er helt unødvendig, påpeker Sollie, som mener at dette er et lite problem i norske fotballklubber ellers.

Dette er Michael Karlsens tweet: