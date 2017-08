Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg tror det sitter noen rundt i Norge og er skuffet nå for at vi har kommet oss inn i det her.

– Det er j..... få som har trodd på oss, nesten ingen i Fotball-Norge. Vi har trodd på det hele veien, sa Kåre Ingebrigtsen på pressekonferansen etter 3-2-seieren over Ajax.

Seieren sikret Rosenborg plass i Europaligaens gruppespill, men Rosenborg-treneren mener flere ikke unner klubben suksessen.

Dét håper NRK-ekspert Lise Klaveness nå endrer seg.

– Dette er fantastisk uansett dialekt og hvor man kommer fra. Dette er noe norsk fotball trenger, sier Klaveness som er bergenser.

– Jeg er først og fremst litt sånn euforisk som sulteforet norsk fotballtilhenger på disse kampene i flomlys og sånne prestasjoner over 90 minutter. Det har vært lenge siden sist, sier hun om opplevelsen av å se Rosenborg slå fjorårets finalist Ajax.

– Jeg mener de fortjente å vinne.

JUBEL: Rosenborg-spillerne feirer Samuel Adegbenros 3-2-scoring mot Ajax. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Adegbenro-effekten

Ajax snudde kampen fra 0-1 til 2-1 og hadde mer enn én fot i Europaligaen med ti minutter igjen å spille. Men da innbytter Samuel Adegbenro utlignet til 2-2 ble rollene plutselig snudd helt om.

Da samme mann så punkterte kampen ett minutt før slutt fikk Lerkendal bekreftelsen på at RBK har gjort et meget godt kjøp.

Rosenborg betalte Viking om lag 15 millioner kroner for nigerianeren som ble klar for klubben så sent som forrige tirsdag. 21-åringen ble matchvinner i den første kampen mot Ajax i Amsterdam bare to dager etter overgangen. Klaveness er ikke i tvil om at Adegbenro har bikket marginene Rosenborgs vei denne gangen.

– Kanskje eliteseriens beste

EKSPERT: Lise Klaveness mener hele Fotball-Norge nå må glede seg med Rosenborg. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

– Han har en råskap som ikke Bendtner kan vise til, ikke på samme måte selv om han også scoret i dag. Samuel Adegbenro skiller seg ut med en råskap som andre europeisk topplag har, men som Rosenborg har manglet.

Viking ville på ingen måte kvitte seg med nigerianeren, men ble tvunget til det på grunn av en skakkjørt økonomi. Klaveness tror mange nordmenn ikke har fått opp øynene for Adegbenro før han kom til Trondheim.

– Han var briljant for Viking også, men så har Viking vært så svake at han har gått under radaren for fotballpublikumet. Men han er kanskje den beste spilleren vi har hatt i eliteserien noen gang.