Rauk verdsrekorden her?: – Eg lurer på kva det kunne blitt

I idretten er det som kjent små marginar som avgjer, og torsdag kveld var nesten alle marginar på Karsten Warholm si side – bortsett frå i ein liten augneblink.

Det som skjedde då, som du kan sjå i videoen over, kan ha vore skilnaden på verdsrekord og det som vart det nest raskaste løpet gjennom tidene.

– Då eg vakna opp i dag så kjende eg litt på det. Pokker, det var meir der inne. Ja, eg lurer sjølvsagt på kva dette kunne blitt om eg trefte heile vegen inn, seier Warholm til NRK dagen etter.

Det seier litt om nivået hans at Warholm sprang tidenes nest raskaste løp trass at han gjorde ein feil undervegs.

Det var ved den niande hekken det skjedde.

«SMÅTRIPPA» I den niande hekken fekk Warholm problem. Foto: Jean-christophe Bott / AP

På TV-bileta i sakte film kan ein tydleg sjå at Warholm nesten går over til «småtripping» i dei siste stega før han skal over hekk ni, medan Rai Benjamin langar ut.

Warholm prøvar å ha 13 steg mellom hekkane, men like før denne hekken kom han ut av rytmen – og måtte difor opp til 15 steg for å kunne bruke sin beste satsfot over hekken.

– Dette er så vanskeleg å trene på, for dette oppstår berre i konkurransesituasjonar. Og når du spring under 47 sekund, så kjem ikkje hundredelane kjempelett, seier NRK-ekspert Vebjørn Rodal, som seier det er vanskeleg å avgjere om dette kunne heldt til verdsrekord.

– Det hadde vore verdsrekord om han sprang raskare. Du får den tida du får, og så kan du ta med deg at det er ting som kan forbetrast, konkluderer trenaren, Leif Ole Alnes.

Og han meiner det berre er bra at Warholm ikkje sprang feilfritt.

– Det er jo ein gladsak. Det var ei veldig god tid, så er det ting som kan fiksast på, og det er jo sånt eg synst er greitt. Det er mykje verre om det var eit heilt perfekt løp.

Stolt over prestasjonen

For det er faktisk berre 14 hundredelar frå sluttida på 46,92 ned til Kevin Young sin verdsrekord på 46,78, som han sette i OL-finalen i 1992.

Warholm sjølv vel å fokusere mest på at han i går nådde ein ny milepæl, med å bli den fjerde i verda som har sprunge distansen på under 47 sekund.

NEST BEST: Med tida 46.92 skriv Warholm seg inn i historiebøkene med den nest beste tida nokosinne på 400 meter hekk. Foto: Stefan Wermuth / AFP

– Man blir freista til å bruke store ord. Det er sjeldan eg fell for den fristelsen. Men eg har lyst å snakke opp denne prestasjonen, fordi eg er veldig stolt.

Og her får han full støtte av trenaren.

– Det er ein sunt teikn. Glede seg den dagen det skjer, og så kan du vere grådig neste dag. Han har ei fantastisk innstilling.

Prestasjonen vekka også internasjonal merksemd. I tillegg til å bli kåra til kveldens høgdepunkt, var 400 meter hekk det dei fleste snakka om i går.

Trur på verdsrekord

Og det gjere at sjølv Karsten Warholm no tørr å snakke høgt om verdsrekorden.

– At den er innanfor rekkevidd må jo vere lov å sei. Eg synst er det så skummelt å snakke om for å vere heilt ærleg, for det er andre enn meg også som kan den. Men at ein av oss er i stand til å ta den verdsrekorden er det ingen tvil om.

For tre år sidan trudde aldri Vebjørn Rodal at Karsten Warholm i dag skulle vere kandidat til å snuse på verdsrekorden på 400 meter hekk, 27 år sidan Young klarte det.

VERDSREKORD: NRK-ekspert Vebjørn Rodal trur at verdsrekorden til Kevin Young kjem til å bli slått, og at det kanskje alt skjer i VM-finalen i Doha. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Det skjer ikkje så ofte, så det er på høg tid at nokon gjere det. Og det er jo fasinerande at det er Karsten Warholm frå vesle Ulsteinvik som kan vere den som gjere det.

Han trur likevel at det vil bli ein tøff kamp mellom Warholm, Rai Benjamin og Abderrahman Samba, som er ute med skade.

– Eg er ikkje trygg på at Samba kjem tilbake i den forma han var i fjor. Og eg sat med den følelsen etter løpet i går at Rai Benjamin har meir å gå på. Samstundes så bommar Karsten på ein del ting. Vi står ovanfor ein thriller av ein VM-finale i Doha, seier Rodahl.