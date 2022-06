Det var eit heilhjarta Godset-lag som banka Lillestrøm.

– Ja, det går fort opp og ned, iallfall når ein er i Strømsgodset, sa trenar Håkon Wibe-Lund. Gliset gjekk så å seie heilt rundt.

– 3-0 over Lillestrøm er vi godt nøgde med, ja. Strømsgodset er i ferd med å bli ein klubb som toler mykje, og då kan ein kome fort tilbake.

Han meiner det var viktig å få det første målet.

– Det er det når ein kamp er så tett som dette. Deretter var vi gode og kontrollerte kampen, og let oss ikkje stresse, sa Wibe-Lund.

– I dag var vi gode. Vi køyrde over dei. Vi snakka om det i pausen at det vi leverte før pause, er ingenting verdt om vi ikkje køyrer på minst like godt i andre omgang. Og det gjorde vi og banka inn tre mål, sa Lars-Jørgen Salvesen til NRK.

– Det var god kok, det var ein toppkamp verdig. Det var ein kamp for mannfolk.

– Vi sprudlar i heile kampen, og vi dominerer. Dette er «Fort Marienlyst», sa Godset-spelaren, som sette inn det tredje målet på vakkert vis med det aller siste sparket på ballen.

– Vi er vår eigen fiende i dag

LSK-trenar Geir Bakke var oppgitt etterpå.

– Vi blir for upresise, og blir litt vår eigen fiende i dag. Det er ein slik kamp som kjem ein gang i blant. Vi hadde nokre sjansar i første omgang som vi burde forvalte på ein heilt annan måte. Men så vel vi den nestbeste eller tredje beste løysinga, og då er det tungt å vinne fotballkampar. Dette var ein dårleg kamp for oss, sa Bakke til NRK etter kampen.

Han meiner feilen ved 2-0-målet var avgjerande for kampen.

– Då tek dei til å bli litt møyre, og vi skulle hatt momentum og ta til å presse mot målgarden deira. Men det greier vi ikkje. Vi gjer det for enkelt for dei.

Gjermund Åsen er lei seg for at han sette laget i ein vanskeleg situasjon med sitt raude kort, men han er ikkje samd i utvisninga.

– Eg får eit litt langt touch og prøver å nå ballen, men eg synest det raude er strengt dømt. Det er tungt, seier han til NRK. Han har aldri før blitt utvist.

Bluss-røyk utsette avsparket

Alt før avspark låg det drama i lufta. Publikum fyrte opp kraftige bluss, og røyken låg så tjukk over stadion at avsparket måtte utsetjast med fleire minutt. Og då kampen tok til, gjekk begge laga hardt ut.

Det blei ingen mål før pause, men det skjedde ein heil del likevel. Spesielt i den første halvdelen av omgangen var det trykk og temperatur.

Ikkje minst då Kristoffer Tokstad gjekk ned i feltet og «alle» venta på straffe. Det ville ikkje dommar Tore Hansen, og hausta sterke protestar då han peika mot hjørneflagget i staden. Protestane gav kvart av laga eit gult kort. To gule til måtte dommaren ut med før pausen.

RAUDT: LSK-kaptein Gjermund Åsen utvist for ei sein takling Foto: Terje Bendiksby / NTB

Lillestrøms Akor Adams hadde den største sjansen like før pause, men skotet gjekk rett på Viljar Myhra.

– Vi må true dei tre bak betre. Alle tre har gule kort, kanskje er dei litt meir shaky av den grunn, sa Håkon Wibe-Lund til Eurosport i pausen.

Tre mål og raudt kort i andre omgang

Om det var det som var årsaka er uvisst. Men det gjekk berre sju minutt av andre omgang før corneren som gav Godset leiinga.

Herman Stengel la inn frå hjørnet, Jack Ipalibo steig til vers og skalla ballen inn i hjørnet. Dermed var LSK nærmare sitt første tap i årets serie.

2–0 etter 75 minutt var det keeper Viljar Myhra som sette i gang. Hans lange utspel enda hos Kristoffer Tokstad, som mista ballen, men fekk han tilbake. Og frå kanten av 16-meteren plasserte han ballen via stolpen.

Då var det køyrt for serieleiar Lillestrøm. Vondt blei også til verre då kaptein Gjermund Åsen blei utvist åtte minutt før full tid. Han var sein inn i ei takling av Herman Stengel, og dommaren viste fram det raude kortet direkte.

Seks minutt på overtid fekk Lars Jørgen Salvesen målet han hadde jobba og slite for heile kvelden med kampens siste spark på ballen. Frå over 20 meter banka han ballen i krysset, med venstrefoten som eit skikkeleg punktum for ein godt gjennomført kamp for heimelaget.

Lillestrøm er framleis serieleiar to poeng framfor Molde. Men Molde fekk sin kamp søndag utsett, og har derfor ein kamp til gode på LSK.