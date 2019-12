For der Johaug gikk inn til en oppskriftsmessig seier på 10 kilometeren i fellesstart i Lenzerheide, gikk Ingvild Flugstad Østberg inn til en råsterk fjerdeplass bare 13,1 sekunder bak lagvenninnen i mål.

«Nei, det var ikke det», svarte Østberg, da NRK spurte om det kjentes surt med fjerdeplass.

– Men akkurat i det du går over mål var det litt surt, men jeg tror sjelden en fjerdeplass har smakt så godt, sier 29-åringen og smiler.

IMPONERTE: Ingvild Flugstad Østberg (foran) hadde en kjempedag i Lenzerheide lørdag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Tror det betydde mye

Østberg og Johaug smilte, gliste og klemte hverandre inne på langrennsstadion. Kanskje ikke så rart. De to nære venninnene har delt en svært kontrastfylt start på sesongen.

– Utrolig moro. Jeg visste hun var i bra form. Noe annet ville overrasket meg. Men jeg tror det betydde enormt mye for hennes del. Jeg er skikkelig glad på hennes vegne, sier Johaug til TV 2.

For mens Johaug har vunnet alle distanserenn hun har stilt opp i, har Østberg trent hjemme og sett skirennene gjennom TV-ruta.

PALLEN: Therese Johaug, Heidi Weng og Ebba Andersson poserer for fotografene etter fellesstarten i Lenzerheide. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Startklar til Tour de Ski

Østberg har nemlig ikke konkurrert siden hun i november meddelte at hun ikke fikk gå skirenn fordi hun ikke hadde oppfylt alle kravene i helseattesten.

Men til Tour de Ski ble hun erklært startklar.

Og for et comeback det ble.

Jobbet seg opp

Selv om Johaug var på sitt sedvanlige overlegne nivå, og tok kommandoen fra start i de sveitsiske løypene, maktet Østberg med sent startnummer å jobbe seg frem til lagvenninnens nærmeste forfølgergruppe.

Tidvis loset Østberg også på Ebba Andersson, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Heidi Weng og russiske Natalia Neprjajeva underveis.

Det så ut som om hun hadde gått konkurranser hele vinteren.

Østberg forteller til NRK at alt handlet om å ha is i magen underveis. Hun følte tidlig at det var langt frem, men klarte å senke skuldrene og fokuserte på å plukke plassering for plassering. Det klarte Østberg fint.

STERK DAG: Therese Johaug, her i løypene under 10 kilometeren i Lenzerheide lørdag. Foto: Terje Pedersen

– Synes hun ikke gikk fort

Underveis fikk Østberg også et dilemma. Skulle hun hjelpe en opplagt rival i Ebba Andersson opp til Therese Johaug eller holde igjen?

Østberg ble enig med seg selv om at hun kunne dra i motbakkene, mens Andersson skulle forsøke å jobbe seg inn på Johaug på flatene.

– Men så gikk jeg fortere enn henne.

– Holdt du igjen?

– Nei. Men nå Ebba gikk foran skjønte jeg ikke om hun gikk for full gass eller ikke, for jeg syns ikke hun gikk så fort, sier Østberg i fullt alvor.

– Må ikke forvente for mye

Duoen holdt sammen med Heidi Weng i hvert fall følge helt inn til oppløpet. Der ble det naturlig nok en nervepirrende duell bak Johaug om de to siste pallplassene. Der tok Heidi Weng andreplassen i spurten, mens Ebba Andersson tok tredjeplassen foran Østberg.

Andersson gjør for øvrig i likhet med Østberg comeback i Tour de Ski etter langvarig skade.

– Hva hadde du forventet?

– Å være med i toppen, men samtidig kjenner jeg at jeg ikke må forvente for mye her i starten.

– Hvordan var duellen mot Østberg?

– Jeg ga det jeg hadde, og det føles veldig bra at jeg klarte å ta den spurten, sier Andersson.

PS: Magni Smedaas ble nummer 14 i Lenzerheide. Ragnhild Haga 15, Kari Øyre Slind 28, Anne Kjersti Kalvå 31, Maiken Caspersen Falla 52.