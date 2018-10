Råsterk lagprestasjon av Norge: – Dette er helt vilt!

– Det er utrolig kult. Det er sjelden jeg har vært på et sånt lag med et sånt trøkk som det er nå, sier Ragnhild Mowinckel, som var beste norske på 5.-plass, til NRK.

Det var faktisk trippelt norsk i ledelsen da de sju beste storslalåmkjørerne stod på toppen.

Blant dem var Mowinckel, som fosset inn til delt ledelse.

Selv om storfavorittene innfridde og skjøv de norske kvinnene et hakk ned på listen, blir sesongåpningen stående som en mektig oppvisning av det norske laget.

Mowinckel (5), Kristin Lysdahl (8), Thea Louise Stjernesund (9) og Kristine Gjelsten Haugen (10) sørget nemlig for at Norge var den eneste nasjonen med flere enn én løper blant topp ti.

– Dette er helt vilt! utbrøt NRKs kommentator Thomas Lerdahl, som beskriver sesongåpningen som «en helt ellevill norsk dag».

Var kvalm av nerver

Sölden-rennet var ekstra spesielt for Stjernesund, som debuterte i verdenscupen.

21-åringen forteller at hun slet voldsomt før 1.-omgangen, som ga 24.-plass som utgangspunkt før finalen.

IMPONERTE: Thea Louise Stjernesund. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Jeg var kvalm i førsteomgang, jeg blir veldig nervøs. Jeg var så nervøs at kroppen stivnet, sier Stjernesund til NRK.

Samtidig var hun «sint» etter 1.-omgang til tross for at hun gikk videre til finaleomgangen.

Her leverte hun altså det som blir stående som en brakdebut.

Stjernesund delte seieren i Europacupen med lagvenninnen Haugen forrige sesong.

– At de kommer hit og ypper seg... Det er kult, kommenterte NRK-ekspert Marius Arnesen.

– En stor honnør til hele laget som virkelig ser ut til å ha tatt skrittet. Ikke med én eller to, men fire løpere i verdenstoppen. Nina Løseth er ikke med her engang, så vi har et kjempelag på kvinnesiden, utdyper Arnesen.

BESTE NORSKE: Ragnhild Mowinckel er spydspissen på det norske laget og ble nummer fem, som er personlig bestenotering i Sölden. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

– Gjort mye rett

Kristin Lysdahl og Mowinckel synes det er deilig å få bekreftelsen på fremskrittene de selv har sett på trening.

– Det er helt fantastisk. Det viser at vi har gjort mye rett gjennom sommeren og på høsten, sier Lysdahl.

– Har dere gjort noe nytt?

– Det begynte med at vi dro til et nytt sted, Chile, og var veldig heldig der. Vi er et større lag og «pusher» hverandre mer. At lagvenninnene er bedre, gjør deg bedre også, påpeker Lysdahl.

Det ble til slutt store avstander på toppen av resultatlisten, og favorittene gikk fra ledelse til ledelse i Sölden.

Ingen var sterkere enn Tessa Worley, som vant foran Frederica Brignone (+0,35) og Mikaela Shiffrin (+0,94).

Mowinckel var til slutt 1,93 sekunder bak franske Worley.

Mina Fürst Holtmann var én plassering unna å bli topp 30 i førsteomgang, mens Maren Skjøld heller ikke kjørte andreomgang etter å ha kjørt ut midtveis i første forsøk.