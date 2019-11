Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Han var sterkere i dag. Jeg synes den måten han gikk på, han går fort i bakkene spesielt, og det er der jeg sliter. Opp til toppen tok han ti sekunder på min sisterunde. Det er klart at det er for mye å gi fra seg, men alt i alt er jeg strålende fornøyd, sa Klæbo til NRK etter femtenkilometeren.

For Trønderen startet tidlig og gikk fort. Lenge så det ut til at det kunne bli en reprise av seieren på samme sted for to år siden.

Så kom finnen Iivo Niskanen. Han startet i det Klæbo gikk ut på sin andre runde.

– Jeg klarte å bite meg fast en runde. Han stoppet halvveis for at jeg skulle dra, det var tungt psykisk. Og ut på min siste runde gikk det altfor fort, sa Klæbo om duellen mellom de to.

Dermed ble det reprise av fjoråret, hvor Klæbo også ble nummer to, men med Iivo Niskanen på toppen av pallen. Med seg fikk de Emil Iversen på en tredjeplass.

PALLEN: Iivo Niskanen stakk av med seieren foran Klæbo og Iversen. Foto: LEHTIKUVA

– Skal spurte det jeg kan

Etter dagens 15 kilometer beholder Klæbo ledelsen i sammendraget, og går først ut på morgendagens jaktstart. Han har 16 sekunder ned til Iversen, og 18 sekunder ned til Niskanen.

– Jeg vet ikke hvor mange sekunder det blir, men vi må sette oss ned på det og håpe at det blir noen sekunder. Men du skal ikke se bort ifra at vi blir en samlet gjeng, sa Klæbo rett etter målgang og fortsatte:

– Hvis det blir spurt, da skal jeg spurte det jeg kan, men Iivo har vist at han kan skøyte også. Han gikk fryktelig fort for to helger siden, så det blir spennende å se.

– Fortsatt milevis opp

Samtidig som Klæbo viste på fredagens sprint at han har formen inne, var det knyttet stor spenning til Martin Johnsrud Sundby. Veteranen forsvant fra sesongåpningen på Beitostølen etter en kropp som ikke svarte.

IKKE I TOPPFORM: Heller ikke på 15 kilometeren i Ruka stemte det for Martin Johnsrud Sundby. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Og heller ikke i Ruka ble det full klaff for nordmannen.

– Jeg summerer det vel opp som at jeg har dratt i gang maskineriet noe mer enn forrige helg. Det er fortsatt milevis opp, sa Sundby til NRK etter målgang og fortsatte:

– Man må være i kanonslag for å gå fort her, og der er jeg ikke. Det er langt til der jeg skal være.

Sundby endte til slutt på en 16. plass, ett minutt og 16 sekunder bak dagens vinner Niskanen.