Råsterk Ingebrigtsen i Düsseldorf

Filip Ingebrigtsen løp inn til seier på 1500 meteren i Düsseldorf tirsdag kveld. 26-åringen sesongdebuterte med tiden 3.36,32, som er årsbeste i verden på 1500 meter innendørs. Nordmannen hadde stålkontroll i sitt første løp for året, og satte personlig rekord med over to sekunder.