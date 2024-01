Råsterk Amundsen-seier – Tønseth «skremt» etter helsvart dag

Julemarerittet komplett for Martin Ødegaard og Arsenal

Martin Ødegaards Arsenal fikk en real nesestyver på årets siste dag i form av 1-2-tap i London-duellen mot Fulham. Smellen ble en uventet nyttårsgave til Liverpool.



Tapet betyr at Arsenal går inn i 2024 som lag nummer fire på Premier League-tabellen. Opp til ligaleder Liverpool, som har én kamp mindre spilt, skiller det to poeng.



Dersom Liverpool innleder det nye året med seier mot Newcastle mandag, skaffer mannskapet til Jürgen Klopp seg en solid luke til Ødegaard & co.



Arsenal røk i tillegg på tap i sitt andre London-derby på fire dager. Tidligere i julen ble West Ham for gode. Det oppgjøret endte 0-2.



– Før jul snakket vi om at Arsenal ser veldig mye mer solid ut og bedre rustet ut til å kjempe om tittelen. Etter det har det haglet inn med baklengsmål. Rett og slett alarmerende for Arsenals del, sa Pål André Helland i Viaplays studio.