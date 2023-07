Raste etter syv minutter (!) med VAR – Bakke med ny smell

Geir Bakke har fått en tung start på Vålerenga-karrieren. Mot Odd ble det en ny smell for Oslo-laget og Bakke, som også tapte i debuten forrige helg mot Molde.

Tapet kom ikke uten dramatikk og situasjoner som har blitt diskutert heftig i etterkant.

På begge Odds mål i 2-1-seieren var det nemlig flere som sperret opp øynene – spesielt på kampens første scoring. For etter drøyt halvtimen spilt scoret vertene, men det tok lang tid før man kunne konkludere med mål.

Hvor lenge? Syv minutter.

MÅTTE VENTE: Spillerne lenge på avgjørelsen rundt 1-0-scoringen til Odd. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

For VAR-sjekken i kjølvannet av nettkjenningen varte og varte, og spillerne på banen så tydelig fortvilte ut på banen.

Det var de ikke alene om.

– Muskulaturen blir kald når det tar så lang tid, sier fotballekspert Yaw Amankwah i TV 2-studio.

– Det er bare tull, fulgte TV 2-ekspert Rógvi Baldvinsson opp med.

– Litt voldsomt

Det var Espen Ruud som slo inn ballen på bakerste stolpe og Simen Juklerød som satt ballen i eget nett i situasjonen. I etterkant ble målet sjekket av VAR etter at Odd-midtstopper Sondre Solholm Johansen strakte seg etter ballen og potensielt var involvert i spillet.

Den situasjonen tok veldig, veldig lang tid. Den har jeg ikke sett på nytt. Jeg er opptatt av rettferdighet jeg, så var vel den litt «tricky» å finne ut av da. De hadde vel noen ganske vanskelige målinger å ta. Jeg vet ikke, sier Vålerenga-sjef Bakke til NRK etter kampslutt.

Ifølge TV 2-kommentator Petter Bøe Tosterud skal det ha blitt meldt at det var snakk 16 millimeter onside, som gjorde at målet sto.

KUNNE JUBLE TIL SLUTT: Odd-spillerne kunne juble for scoring etter syv minutter. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Det er litt for voldsomt. Du begynner jo å varme opp igjen for å komme i gang, sier Ruud til TV 2.

Reaksjonen har haglet etter den syvminutter lange VAR-sekvensen.

– Si hva du vil, men VAR i Norge fungerer meget, meget svakt i min bok. Når du bruker syv minutter på å bekrefte det dommeren allerede har sagt, da er det ikke et godt nok produkt. Da har du ikke fått det du har betalt for, sier Aleksander Schau på NRKs radiosending.

– Odd scorer mål om sommeren. VAR godkjenner det om høsten, skriver fotballkommentator Lars Tjærnås på Twitter.

Fortvilte etter straffe

Vålerenga skulle slå tilbake like etter pause. For Juklerød slo inn en corner, via en Odd-spiller, og i mål.

Begge lag hadde sjanser til å avgjøre det hele, men det var til slutt Odd som skulle sikre seieren. Nok en gang skulle VAR-spille en sentral rolle. Dommeren pekte nemlig på straffemerket etter å ha tatt en titt på VAR-skjermen. Odds Diogo Tomas fikk tilsynelatende straffe fordi Vegar Eggen Hedenstad landet oppå han i etterkant av en duell.

– De kan ikke dømme straffespark det, sier TV 2-ekspert Baldvinsson

– Jeg har aldri vært med på noe lignende, fortsetter han.

På denne situasjoenen reagerer Bakke hardere.

– Jeg helt, fullstendig uenig med dommerstand. Det er de som skal være best på å dømme og så skal vi være best på å trene fotballspillere, så får andre være vurdere det.

Ruud var iskald fra straffemerket og sørget for at vertene vant 2-1.