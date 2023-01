For startskuddet hadde knapt gått før det ble dramatikk i semifinaleheatet med blant annet utøvere som Erik Valnes, Pål Golberg og Gjøran Tefre.

Sistnevnte var maks uheldig og brakk staven på toppen av den første bakken på Gjøvik.

– Et forferdelig sted å knekke staven. Ingen trenere får stå der Gjøran Tefre knekker staven, sa NRK-kommentator Jann Post.

– Hele jævla Norge er her

Tefre gikk ikke videre fra semifinalen, og var opprørt etter å ha kommet i mål.

– Hva var det som skjedde?

– Nei, vi går jo bare side om side, så setter jeg staven ned også vet jeg ikke hvem det er, men staven blir jo sparka tvers av. Det er selvfølgelig et uhell og sånn kan skje, men det er i hvert fall det lengste jeg har gått med en stav når jeg har knekt stav uten å få ny. Jeg ble litt overrasket at det er NM og hele jævla Norge er her uten at det går an å få en ny stav, sier Tefre til NRK.

Teknisk delegat Torbjørn Broks Pettersen begrunner overfor NRK hvorfor det ikke sto noen personer til å gi Tefre en stav.

– I teorien kunne det ha stått mye folk der hele tiden, men da hadde du antagelig vært i konflikt med TV-produksjonen, kanskje. Så det er alltid en vurdering på hvor du skal være. Jeg var overrasket over at han gikk så lenge før han fikk stav, men «shit happens», sier Pettersen til NRK.

I finalen var Erik Valnes raskest og stakk av med NM-gullet foran Even Northug.

– Jeg blir eitrende forbanna

28 år gamle Tefre, som representerer Førde, måtte gå flere hundre meter med bare én stav.

– Først prøver jeg å vise at jeg har en knekt stav, også ser jeg at det er ingen der. Da må man på en måte bare prøve å gå. Du kan jo prøve å henge på med den gjengen der med en stav, det er så vidt man klarer det med to, så det går ikke.

– Jeg knekker jo staven på toppen av bakken. Det er utrolig spesielt. Til og med han jeg fikk staven av måtte springe 100 meter før han kunne gi den til meg. Nei, dette var kjedelig, sier Tefre.

UHELDIG: Gjøran Tefre. Foto: Heiko Junge / NTB

Etter løpet var han litt nervøs for hva stavbrekket hadde å si for verdenscuprennet i Livigno.



– Jeg har fått beskjed om at laget skal tas ut i dag og at jeg er en av dem. Jeg vil i hvert fall kjenne at jeg blir eitrende forbanna hvis jeg ikke får lov å reise på grunn av det her, for det er lenge siden jeg har vært så sprek, sier Tefre.

Og langrennsløperen fra Førde ble nok lettet da han var en av syv menn som er tatt ut til rennet i Italia, som ble annonsert en drøy time etter NM-finalen.

På kvinnesiden tok Kristine Stavås Skistad sitt første NM-gull.

Til vanlig suverene Johannes Høsflot Klæbo stilte ikke til start på Gjøvik, etter at kroppen trengte hvile. Det økte vinnersjansene til NM-vinner Valnes.

– Det er stort. Det er noe av det større man kan bli, sier den ferske norgesmesteren til NRK.