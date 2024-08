Rask dobbel fra Wolff Eikrem – viktig Molde-seier i medaljekampen

Magnus Wolff Eikrem var lite preget av torsdagens skuffende 0-1-tap mot svenske Elfsborg i Europaliga-kvaliken. Kapteinens bidrag i Molde seieren betyr at de nå er to poeng fra Viking på sølvplass.

HamKam hadde mer hvile i beina, og hadde ikke spilt siden forrige søndags 1-0-seier hjemme mot Odd. Molde så imidlertid ikke ut til å være preget av forskjellen i kampprogrammet.

Etter halvspilt første omgang satt Eirik Haugan ballen i mål. 1–0 ble også resultatet til pause.



Litt over halvveis i andreomgang viste Molde virkelig at de hadde fått ristet av seg torsdagens tap. Først doblet Magnus Wolff Eikrem ledelsen, før han sørget for 3–0 seier kun fem minutter etter. Dermed er han også ny toppscorer i Eliteserien med 10 nettkjenninger.

Seier ble det også til Sandefjord etter scoring på tampen. Elias Jemal sørget for 1–0 seier over Kristiansund fem minutter inn i overtiden.



Sen scoring ble det også for Haugesund, som fikset 1–0 over Fredrikstad på tampen av andre omgang.