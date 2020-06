Rasismeskandale i svensk fotball: Fotballdommer utestengt på ubestemt tid

Keita forteller om hendelsen i Östersund FKs podkast. Det skjedde i en seriekamp mot Gif Sundsvall i 2019.

– I fjor fikk jeg høre fra en dommer noe sånt som «Slutt å snakke. Gå tilbake i målet så de kan kaste bananer på deg».

Dommeren skal ha beklaget til målvakten både under og etter kampen, og sier til Expressen at det var forsøk på en spøk som slo feil.

– Jeg kjente det øyeblikkelig da jeg sa «hopp inn i buret så jeg kan gi deg en banan». Det er en klassisk «Gävleborgsfloskel» som jeg kan si til keepere. Det er ingenting som handler om at han er mørkhudet, sier Strömbergsson til Expressen.

– Det er uakseptabelt, man må tenke på hva man sier. Man kan ikke si noe sånt, sier dommersjef Stefan Johannesson til SVT.

Keita: – Ble veldig sint

– Han sa at han ikke mente det, men jeg sa at det var veldig rasistisk sagt, og at det er noe jeg ikke tillater. Jeg tenkte at det var helt sykt at han sa noe sånt. Det tok tid før jeg skjønte hva han sa, men etterpå ble jeg veldig sint, sier Keita i podkasten.

Keita sier til Expressen at han ble sjokkert da han forsto hva dommeren hadde sagt, men håper nå at hans historie bidrar til å rydde fotballarenaer for flere lignende situasjoner.

– Jeg fikk spørsmål om jeg hadde blitt utsatt for rasisme, og da er dette en sak jeg må ta opp. Jeg vil ikke at noen andre mørkhudede spillere skal oppleve det, eller noen andre heller for den saks skyld. Ingen skal oppleve dette, hverken på eller utenfor fotballbanen.

LANDSLAGSKEEPER: Aly Keita (nummer tre fra høyre bakerst) er landslagskeeper for Guinea. Her fra en landskamp mot Madagaskar i 2019. Foto: Giuseppe Cacace / AFP

Dommeren: – Ikke rasistisk ment

Dommeren legger seg flat.

– Jeg konstaterer at det kom ut veldig feil. Det fantes ikke noe rasistisk ment med det, slik oppfatter jeg at Keita også så det, sier han til den svenske avisen.

I utgangspunktet skulle Martin Strömbergsson ha dømt nettopp Östersund førstkommende torsdag, men han erstattes nå av en annen dommer. Ifølge nyhetsbyrået TT får han ikke dømme inntil videre.

– Inntil vi har utredet denne saken så dømmer han ingen kamper, sier dommersjef Stefan Johannesson til nyhetsbyrået TT.