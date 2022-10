Rashfords mål kom sju minutt før pause. Christian Eriksen la eit vakkert innlegg som Marcus Rashford stanga i mål - hans 100. scoring for klubben han har spela for i sju år.

I neste månad rundar Marcius Rashford sju år som United-spelar. Han jubilerte nokre dagar på forskot, og dagen før sin 25-årsdag.

Det skulle halde til siger og tre poeng i ein kamp der United ikkje imponerte.

– I dag var de Gea (United-keeperan) sensasjonelt god. To av redningane var enorme, sa BBC-kommentator Chris Waddle.

– Dette var "enormeus", sa de Gea sjølv i tv-intervjuet etter kampen.

Han rekna headinga frå Kurt Zouma for den beste.

– Den var eg nesten sikker på ville gå inn, sa han.

Utover i andre omgang var det nærmast eit under at ikkje West Ham utlikna. Keeper David de Gea blei dermed kampens andre matchvinnar med sine kjemperedningar mot slutten av kampen.

REDNINGSMANN: David de Gea leverte fleire redningar frå øvste hylle og heldt nullen mot West Ham Foto: Jon Super / AP

Første omgang var nokså rotete, med scoringa som det store høgdepunktet. Elles florerte feilpasningane. Men United hadde trass det eit klart overtak.

Det snudde etter pause, trass i at Cristiano Ronaldo hadde ein diger sjanse tidleg i andre omgang. West Ham måtte satse framover, og gjorde det.

I dei siste minutta av kampen hang United verkeleg i taua. West Hams innbytar Michail Antonio sette fart i London-laget, som ved fleire høve var svært nær utlikning, og United-forsvaret hadd ein skikkeleg stri tørn med å berge poenga.

Likevel var det United som var nærmast på ei kontring. Fred hadde all verdens tid til å avslutte, men heada ballen i stolpen bak ein utspela keeper.

På overtid redda de Gea store sjansar frå både Jarrod Bowen og Declan Rice.

Dermed passerte Manchester United åttet timars spel utan baklengsmål heime på Old Trafford. Dei klatra også forbi Chelsea til femteplass på tabellen.

For West Ham-manager David Moyes er Old Trafford-forbanninga enno ikkje broten. Etter 16 forsøk har han enno ikkje vunne på Old Trafford. Han har prøvd 11 gonger med Everton, ein kamp med Sunderland og no fire med West Ham. Det har gitt fire uavgjort og 12 tap.