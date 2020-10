Kjemperedning sikret Chelsea-poeng

For første gang så Frank Lampard sitt Chelsea-lag spille en målløs kamp. Sevilla var nærmest scoring på Stamford Bridge.

Chelsea-keeper Edouard Mendy sto for en fantastisk refleksredning i første omgang, mens innbytter Joan Jordán sendte et fenomenalt direkteskudd rett over mål fra 16 meter midtveis i 2. omgang. (NTB)