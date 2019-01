Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Jeg synes vi spilte fantastisk til tider. I starten av andre omgang kunne vi ha avsluttet kampen etter noen fantastiske sjanser. Men i fotball er man aldri sikker før det er over. Vi var i trøbbel de siste 20 minuttene, sier Solskjær til Sky Sports etter kampen.

Med en matchvinnerscoring av Rashford og tre nye poeng mot Brighton på Old Trafford lørdag ettermiddag, står Solskjær med seks strake Premier League-seire på like mange forsøk etter at han tok over klubben i desember.

– Dette er en av de tingene jeg kommer til å huske for resten av livet. Det har vært en berg- og dalbane, og det er flott å være her.

Og manageren holder ikke tilbake på lovordene om matchvinner Rashford.

– Måten han avsluttet på... Det er fantastisk å jobbe med han. Jeg tror han har scoret mer enn et par av legendene vi har, så han har en strålende fremtid foran seg, sier Solskjær.

Historisk og eksklusiv liste

Ifølge statistikktjenesten Opta er han nå historisk. Solskjærs seks trepoenger knuser alle Manchester United-interne rekorder. Han er den aller første United-manager til å vinne sine første seks ligakamper siden han tok over.

I tillegg trer han inn i en helt eksklusiv klubb av Premier League-manageren. For en slik rekke på seks seire på sine første seks kamper er det bare Carlo Ancelotti (tidligere Chelsea) og Pep Guardiola (Manchester City) som har klart før ham, ifølge Opta, skriver Mancester Evening News.

Skulle Manchester United vinne neste ligakamp mot Burnley 29. januar står han ene og alene med den rekorden...

Og for ordens skyld har Manchester United også vunnet en FA cup-kamp mot Reading i begynnelsen av januar. Totalt sett gir det syv strake seire.

Pogba-scoring

En av nøklene til suksessen er at Solskjær har fått fart på både Paul Pogba og Marcus Rashford siden han overtok manager-roret etter José Mourinho. Igjen var det de to profilene som beroliget både manageren- og supporternes nerver.

KALD OG ROLIG: Paul Pogba etter ha satt straffen som ga 1-0 til Manchester United. Foto: PETER POWELL / Reuters

Første scoring kom etter en snau halvtime. Pogba dro seg lekkert inn i gjestenes 16-meter og ble lagt i bakken. Dommeren var ikke i tvil og pekte på ellevemetersmerket.

Franskmannen tok straffen selv. Han gjorde sin sedvanlige «tripping» i tilløpet før han bredsidet ballen i mål bak keeper David Button. Pogbas niende målpoeng, fem scoringer og fire målgivende, siden nordmannen ble sjef.

Solskjær knyttet fornøyd neven på tribunen – før det skulle komme mer.

Pogba scorer på straffe - Bilder fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Rashford-perle

For Marcus Rashford fortsatte der han slapp etter matchvinnerscoringen mot Tottenham for en uke siden.

Tre minutter før pause fikk han ballen av venstreback Diogo Dalot. Inne i bortelagets felt vendte han først lekkert vekk Pascal Gross, før han la til rette med en kjapp berøring over på høyrefoten.

Med den skrudde Rashford ballen nydelig i lengste kryss fra relativt spiss vinkel.

Saken fortsetter under bildet.

United-manager Ole Gunnar Solskjær fikk se at Marcus Rashford scoret lagets andre scoring, som også ble avgjørende mot Brighton lørdag ettermiddag. Foto: AFP/Reuters

Redusering ga nervepirrende slutt

Etter pausen fortsatte Manchester United å sette både Brighton-forsvaret- og keeperen på prøve. Men det var faktisk gjestene som scoret.

Etter 72 minutter vartet Davy Pröpper opp med et fantastisk innlegg med utsiden av foten. Ballen gikk over stort sett alle Uniteds-forsvarere og landet på brystkassen til Pascal Gross. Han trengte bare to berøringer før ballen føk via tverrliggeren og i mål bak en sjanseløs David de Gea.

De siste snaue tjue minuttene pluss tillegg ble periodevis nervepirrende, men det kunne like gjerne stått 3-1 til Manchester United da dommeren blåste av kampen. Men seier ble det uansett for Ole Gunnar Solskjær & co.