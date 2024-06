Raser mot supportere: – De skal rett ut

– Det er helt katastrofe.

Det sier NRKs fotballekspert Åge Hareide om laserbruken fra tribunen i den første omgangen mot Belgia-spillerne.

Da Belgias stjerne Kevin De Bruyne skulle ta frispark mot Ukrainas mål var laseren tydelig synlig i ansiktet. De ukrainske supporterne sto bak målet og trolig var det en av dem som lyste med laser mot ham.

– Der var det gamle lasertrikset, utbrøt NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

Hareide sammenligner handlingen med banestormere.

– De skal rett ut av tribunen om de blir identifisert, sier han.

De Bruyne ble tydelig frustrert og veivet med armene mot dommeren.

– Det må vi slutte med. Når han sier fra så plager det jo ham. Dette er feil måte å hjelpe laget sitt på, sier Torp i pausen.

NRK har vært i kontakt med Uefa, som opplyser at de vil behandle saken om det blir levert inn klager på hendelsen i etterkant av kampen.

Leste opp advarsel

Det var ikke den eneste gangen som laseren skulle bli synlig i løpet av den første omgangen.

Mot slutten av den første omgangen leste speakeren opp en advarsel:

– Vennligst respekter spillerne. Bruk av laser er strengt forbudt.

Sikkerheten under EM har blitt kritisert flere ganger. Men Torp mener at det blir vanskelig å stoppe all form for ulydighet blant publikum.

– Det går på ren folkeskikk, sier han om laserpekingen.

Belgias Kevin De Bruyne ble flere ganger observert med laser i ansiktet. Foto: DAMIEN MEYER / AFP

Alle kan gå videre

Det er helt åpent i gruppe E der alle lagene sto med tre poeng før siste gruppespillsrunde.

Til pause står det 0–0 i kampen mellom Ukraina mot Belgia og 1–1 mellom Romania og Slovakia.

Belgia åpnet kampen friskt, men sluknet mer og mer utover omgangen.

Allerede etter 7 minutter kom Lukaku til den første sjansen i kampen, men bommet alene med keeper.

– Det er veldig nære at han endelig får sin scoring, sier NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

Utover i den første omgangen spilte Ukraina seg opp og kom til flere muligheter, uten at de vær nære å sette ballen i mål.

– De er nesten litt «nonchalante» nå Belgia, de var jo så skarpe i starten, sa NRKs ekspert i Carl Erik Torp.

Slik ser livetabellen ut nå: