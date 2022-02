Raser mot russernes behandling av 15-åring: – Gikk kaldt nedover ryggen min

Fossesholm går ikke tremil: – Helt utladet

Therese Johaug, Ragnhild Haga, Tiril Udnes Weng og Lotta Udnes Weng går tremila på OLs aller siste dag.

Det betyr at Helene Marie Fossesholm ikke får gå den siste distansen, tross en veldig sterk etappe på stafetten.

– Etter stafetten følte hun seg helt utladet, og fant ut at det var lite sansynlig at hun skulle klare å gjennomføre en god tremil, sier landslagstrener Ole Morten Iversen, og legger til at det var en avgjørelse de var enige i.