Ifølge Aftonbladet vil Sverige at en jury skal se nærmere på målet som snøt dem for finaleplass fredag kveld.

– Protesten er levert til det internasjonale håndballforbundet. Vi kan alltid håpe, men jeg har respekt for det IHF (Det internasjonale håndballforbundet) kommer frem til. Det er en juridiske avdeling som kommer til å se på dette og vi får svar ved lunsjtider i morgen, sier landslagssjef i Sveriges Håndballforbund, Hanna Fogelström til Aftonbladet.

NRK har prøvd å nå IHF, men har foreløpig ikke fått svar.

– Vi har diskutert i ledelsen i forbundet, med spillere og ledere, og vurdert om vi skal sende inn en protest fordi det ikke ble gjennomført en VAR-gjennomgang etterpå. Vi vet ikke hva det vil føre til, men det er viktig for oss å stå for våre verdier og fair play, sier Fogelström til svenske Expressen.

Helt på tampen av kampens ordinære spilleminutter gikk det nemlig forferdelig galt for regjerende europamester Sverige da Elohim Prandi utlignet i siste sekund på frikast.

– De siste minuttene kjennes det virkelig ut som dommerne ville at Frankrike skulle vinne. Det er for jævlig, sier Sveriges Felix Claar til Expressen.

Det sikret Frankrike ekstraomganger mot Sverige og til slutt finalebillett i EM. Der venter Danmark, som slo vertsnasjon Tyskland fredag kveld.

Se det vakre, men omdiskuterte målet her:

Ekspertene raser mot dommeravgjørelsen om å la målet stå, og mener Sverige burde vunnet semifinalen.

På frikast må ett av beinene alltid være i kontakt med bakken. Prandi løftet først høyrefoten, før han satt den ned og løftet venstrefoten.

– Det er ganske åpenbart at det er feil avgjørelse, sier NRKs håndballekspert Håvard Tvedten.

– Det er ingen tvil om at Prandi løfter venstrefoten sin. Om dommeren hadde gjort det han burde ha gjort og brukt VAR, hadde det blitt underkjent, forklarer han.

Det mener også Viaplays ekspert Ole Erevik:

– Det er utrolig at dommerne ikke ser på beina til Prandi, sa Erevik i studiosendingen.

– Det er en dommerfeil av proporsjoner, konstaterte han.

GLEDESRUS: Elohim Prandi smilte fra øre til øre etter at de snudde til seier. Foto: AFP

Feil på feil

Tvedten viser til at dommerne gjør feil flere steder i sluttsekundene.

Frankrike fikk frikast like etter at Jim Gottfridsson ble tatt for for mange skritt foran det franske målet.

– Det er greit at de får frikast, men de tar det på feil sted. Forseelsen skjer lenger ut enn der frikastet blir tatt, sier Tvedten.

– Det er et helt sinnssykt skudd å dra fram i den situasjonen. Men det burde vært underkjent fordi det er feil utført, fortsetter NRK-eksperten.

Han kommer med klar tale:

– Sverige ble rana og snytt for en finale.

EKSPERT: Håvard Tvedten. Foto: Frode Søreide

Det mener også Sveriges assistenttrener.

– Det er urettferdig. Vi blir bortdømt, sier Michael Apelgren ifølge Aftonbladet.

Brukte ikke VAR

Tvedten synes det er leit at dommerne nok en gang ødelegger for resultatet:

– Det er bittert. Det er dumt at man igjen kan hekte det på en dommeravgjørelse.

Tidligere i mesterskapet led Sverige også av feil dommeravgjørelse i kampen mot Danmark.

– Det er bare trist. Når man velger å bruke VAR i mesterskapet, også bruker man det ikke. Det har enorme konsekvenser når det blir sånn som i dag. Sverige går rundt i halvsvime i ekstraomgangene. De er psykisk nedbrutt.

Tvedten føler ekstra med søta bror i kveld.

– Jeg synes synd på svenskene etter den andreomgangen de hadde. Det blir uansett en historie for historieboken, mener han.

RANA: Max Darj var tydelig frustrert etter semifinaletapet. Foto: Reuters

Snuoperasjon på snuoperasjon

Franskmennene tok tidlig kontroll over kampen, og Sverige slet defensivt i hele første omgang.

Det sto hele 17–11 til pause, i favør Frankrike.

Etter det som må ha vært en meget konstruktiv pauseprat, kom svenskene sterkere tilbake.

De dunket inn mål på rekke og rad, og 10 minutter inn i andre omgang utlignet Jonathan Carlsbogård til 18–18.

Så gikk det Frankrikes vei igjen, og Nedim Remili økte til tremålsledelse etter få minutter.

Men med to straffebom på franskmennene, og en ny giv i det svenske laget, kjempet de seg på nytt inn i kampen.

Stjernen Felix Claar sendte Sverige i ledelsen med knappe ti minutter igjen av semifinalen.

KJEMPET: Felix Claar og Sverige kjempet seg på tappert vis inn i kampen igjen i andre omgang. Foto: Reuters

I de nervepirrende sluttminuttene beholdt søta bror ledelsen helt til de siste sekundene.

Frankrike lå under med ett mål, da de fikk en ekstra sjanse på frikast.

Det omdiskuterte målet til Prandi i siste sekund sikret Frankrike ekstraomganger.

– Det er det sykeste jeg har sett!

Slik beskrev Viaplays kommentator Daniel Høglund det fortryllende, men omdiskuterte målet.

Etter en skikkelig dupp i andre omgang, slo franskmennene sterkt tilbake. Frankrikes sisteskanse sto sikkert i mål, og finalebilletten til svenskene glapp. Kampen endte til slutt 34–30.

– De var egentlig ute, konstaterte Høglund da Frankrikes seier var et faktum.