Rasende trener stilte seg i mål i protest mot dommerne: – Noe av det sykeste jeg har sett

Etter 60 minutter jublet Slovenia for 25-24-seier. En scoring syv sekunder før slutt sørget for to poeng, og slovenerne jublet etter å ha slått håndballstormakten Tyskland.

Trodde de.

Dommerduoen fra Litauen var ikke helt sikre. De ønsket å se sluttsekundene i reprise, og tok seg god tid foran monitoren i hallen. Slovenias jubelbrøl ble satt på vent.

– Er det ingen grenser for hvor lang tid dette skal ta? kommenterte Frode Scheie mens dommerduoen tenkte seg om.

Så kom avgjørelsen. Slovenias Blaz Blagotinsek fikk rødt kort, og Tyskland fikk straffe. Da kokte det fullstendig i hallen, og en illsint slovensk trener ble så forbannet at han stilte seg i mål.

– Det er noe av det sykeste jeg har sett i en mesterskap noensinne. Det som skjer de siste ti sekundene er helt sinnssykt, sier NRKs ekspert Håvard Tvedten.

– 98 prosent av dem som ser på skjønner jo ikke hva som skjer. Slik kan vi ikke ha idretten vår. Det blir bare tilfeldig og tøv, sa Frode Kyvåg i Viasats studio da situasjonen var på sitt mest kaotiske.

Sabotasje

Da Tyskland tok avkast etter Slovenias 25-24-mål, hoppet Blaz Blagotinsek opp inne i midtsirkelen for å stoppe avkastet. NRK-ekspert Håvard Tvedten mener dommerne gjorde en korrekt avgjørelse da de tildelte Tyskland straffekast.

– Tyskerne er lur og tar bare ballen og pælmer den i magen på sloveneren. Da synes jeg etter min mening at det er helt riktig avgjørelse. Jeg tror dommerne gjør helt riktig, sier Håvard Tvedten.

– Er det usportslig av tyskeren?



– Nei, det er det ikke. Det er bare utnyttelse av en regel som er der. Det er i utgangspunktet helt idiotisk av Slovenia å stille seg der i det hele tatt.

Tobias Reichmann hamret straffen i mål, og sørget for 25-25, noe som også ble sluttresultatet.

Var i slåsskamp med Berge

Slovenias trener Veselin Vujovic kommer uansett ikke til å roe seg med det første. TV-bildene fra hallen i Kroatia viste at det boblet godt i topplokket på håndballprofilen. Det er ikke første gang.

– Han var i slåsskamp med Christian Berge i Ciudad Real-Flensburg for mange år siden hvor Christian fikk karantene i ni måneder etter hva han gjorde. Han er det alltid drama rundt, og han er nok ikke spesielt fornøyd nå.

– Tror du det blir etterfølger for oppførselen her?

– Han har truet Gunnar Pettersen med bank, han har gitt Christian Berge bank. Han gjør alt han kan for å få frem sine synspunkter og det han står for.