45 skadd i tilskuerbråk

45 tilskuere rapporteres skadd etter at Hertha Berlin-supportere barket sammen med politivakter under en bundesligakamp i Dortmund lørdag, melder NTB. Minutter etter avspark fyrte Hertha-fansen opp bluss og fyrverkeri fra borteseksjonen. Politiet hevder også at de ble angrepet, og svarte med å bruke batonger og pepperspray. Flere maskerte supportere skal ha ødelagt et av toalettene på stadion og gått til angrep på politi i pausen.