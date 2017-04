Rasende Pedersen byttet ut etter straffebom

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Kameraene fanget opp Marcus Pedersen på vei i garderoben etter byttet.

Der fikk man se en rasende Pedersen slå til en båndsperre, som skal skille pressen og spillerene i mixed zone.

Frustrasjonen kom etter at Pedersen tidligere hadde bommet på et straffespark. Også selve straffesparket var kontroversielt. Marco Tagbajumi ble spilt igjennom av Henning Hauger, og Aalesund-stopper Kaj Ramsteijn holdt han igjen. Tagbajumi kom seg likevel løs, og kolliderte med Aalesund keeper Andreas Lie.

Dermed blåste dommeren straffe, til store protester fra Aalesund-leiren.

Og frem til straffemerket steg Marcus Pedersen. 26-åringen gikk for kraft, og klinket til. Skuddet gikk til venstre, men der ventet Lie, som reddet forsøket.

Ti minutter senere ble Pedersen tatt av banen av trener Tor Ole Skullerud.

Aalesund kom best igang

Det var gjestene som fikk den beste åpningen på Marienlyst stadion. Mikkel Kirkeskov kom rundt på venstrekanten, og slo et strøkent innlegg. På bakerste stang kunne Mustafa Abdellaoue enkelt bredside ballen i mål fra kort hold, og gjestene var i ledelsen 1-0.

Like etter kunne Aalesund økt ledelsen da Lars Veldwijk klinket til fra distanse, men forsøket gikk i treverket, og ut. Kun minutter senere var Abdellaoue farlig frempå igjen, da han snappet opp et svakt tilbakespill fra Henning Hauger, men en dårlig avslutning gjorde at de ikke fikk uttelling her heller.

Utligning

Det så lenge ut til at Aalesund skulle gå til pause med ledelsen, men en god Marco Tagbajumi ville det annerledes. Lars Christopher Vilsvik sendte ballen inn i boksen, hvor Tagbajumi ekspederte den rett inn i nettet til balanse i regnskapet.

I andre omgang var det kjør mot et mål, og Strømsgodset skapte flere store målsjanser. Men en god Andreas Lie i Aalesund-målet holdt Aalesund inne i kampen, og sikret dermed de oransjes første poeng denne sesongen.