Rasende Messi hevder Argentina ble ofre for korrupsjon

Hovland hentet seg inn

Hovland startet dag tre av PGA-turneringen i Minnesota over par, så snudde det. Med birdie på 7. hull, og deretter nye birdier på 12., 15., 17. og 18. hull, avsluttet Hovland dagen to under par. Sammenlagt er han ni slag under par, og seks slag bak ledende Matthew Wolff.