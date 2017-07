Rasende Ingebrigtsen etter kanonløp: – En haug med idioter foran meg

Filip Ingebrigtsen var nær ved å slå sin personlige rekord på 1500-meteren, da han kom i mål på 3.32,48. Den tida holdt til sesongbeste for friidrettsstjerna, mens fjerdeplassen sørget for at Ingebrigtsen ble beste europeer i kveld.

– Det er imponerende å bli nummer fire her. Han slår tre ganger verdensmester Kiprop og blir beste europeer, sier NRK-kommentator Jann Post.

Selv var Ingebrigtsen mektig irritert etter løpet.

– Faen det var dårlig! Jævla dritt. De jogget jo her, jeg var ikke litt stiv engang. Å, det var så dårlig taktisk, nærmest skrek Ingebrigtsen etter målgang.

Han kom i mål bak vinneren Elijah Motonei, samt Timothy Cgeruiyot og Ronald Kwemoi, alle fra Kenya.

– En haug med idioter

Han synes det startet bra, og han gjorde som han pleier å gjøre med å finne rytmen på den første runden.

– Det gikk for seint. Jeg har en haug med idioter foran meg som ikke klarte å holde farten. Jeg måtte springe forbi i tre og en halv runde, og bremse på sisterunden da det klumpet seg til. Hvis dette er det beste de kan gi blir det gøy under VM, sa 24-åringen.

For det er altså drøye to uker til VM braker løs i London. Der stiller både Filip og Jakob, men det er nok førstnevnte som er en reell medaljekandidat under årets senior-VM. Det mener også Filip selv.

– Hadde det gått fortere i feltet i dag kunne jeg tatt den norske rekorden. Jeg tar med meg en jævla god følelse til VM nå, og jeg har en liten faen i meg at jeg skal gjøre det beste jeg kan der. Men det hjelper jo ikke å være i god fysisk form og så bli diska, som i OL, sier han.

– Men det er jo lenge siden?

– Ja, jeg har fått mye god erfaring siden det. Jeg var veldig ny i fjor på dette nivået, nå merker jeg at jeg er tryggere i hvert løp og formen blir bedre og bedre. Det skal bli gøy under VM, sier en selvsikker rogalending til NRK.

– Bra av familien

Ingebrigtsen kom greit i gang, og det virket som at han løp lett og ledig. Underveis ble det en liten luke, men 24-åringen satte opp tempoet underveis.

På den nest siste runden tok han ryggen til Kiprop, men på den siste runden økte han tempoet og gikk forbi den regjerende verdensmesteren.

Han har tida 3.32,72 som personlig rekord, men klarte altså ikke å ta den i dag. Likevel ser han ut til å treffe svært godt med formen mot VM, som starter om drøye to uker.

– Det mest gledelige med dette er at Filip ser ut til å treffe perfekt med formtoppingen. Det er så bra av familien Ingebrigtsen, skryter kommentator Vebjørn Rodal.

Lillebror Jakob Ingebrigtsen startet jubelkvelden for familien Ingebrigtsen på 3000 meter hinder under U20-EM, der han lekte seg til seier nok en gang.