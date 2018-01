– Juryen skulle ha vært mer forsiktige, men den norske TD'en tenker annerledes og i dag var feil dag å ta sjanser på, tordner den tyske landslagstreneren Werner Schuster.

NRK møter han i bunn av den kjente Bergiselbakken i Innsbruck kort tid etter det tredje rennet i Hoppuka. Polske Kamil Stoch vant foran Daniel André Tande, men rennet blir først og fremst husket for fallet til den tyske stjernen Richard Freitag.

Freitag lå på andreplass i Hoppuka før fallet, og nå gir treneren hans teknisk delegert (TD), nordmannen Geir Steinar Loeng, skylden for fallet, siden det er TD'ens stemme som veier tyngst i juryrommet.

FÅR KJEFT: Teknisk delegert Geir Steinar Loeng. Foto: Harald Thingnes / NRK

Schuster hinter til at Loeng er kjent for å la ønsket om lange svev gå utover sikkerheten til hopperne. Dét mener Loeng er feil.

– Jeg har registrert at Schuster sier det og det må han jo få lov til å mene, men jeg mener at skihopping også skal være et produkt som er severdig og jeg prøver selvsagt å kjøre rennene deretter, sier Loeng til NRK.

– Samtidig er sikkerhet det vi alltid setter først, legger han til.

– Føler du at din samvittighet er ren etter Freitags fall?

– Ja, vi (juryen) følte at vi kjørte rennet innenfor en sikker rutine og jeg føler vi prøvde å sette (vind)korridoren slik at det også skulle bli sportslig ålreit å se på.

FALLET: Her ryker trolig resten av Hoppuka for Richard Freitag.

Gir Freitag litt skylt

Før hvert renn bestemmer juryen hvor sterk vind det er forsvarlig å hoppe i, en såkalt vindkorridor. Farten justeres så etter denne.

Den tyske treneren mener juryen og Loeng ga Freitag for stor fart ut ifra forholdene.

– Det var en feil avgjørelse. Det var en eller to avsatser for stor fart, sier Schuster, men innrømmer også at Freitag selv må ta noe av ansvaret for fallet.

– Det var også litt hopperens feil for verken sikten eller landingen var god, så i dag var det feil å ta sjanser av han også.

HALTER: Richard Freitag måtte se resten av rennet på TV før han ble satt i en sykebil. Det bestemmes først fredag om tyskeren deltar i Hoppukas siste renn lørdag.

Evensen støtter TD

Den norske TD'en forsvarer farten med at Freitag ikke hoppet lenger enn de andre beste.

– Hill size (bakkestørrelsen) er 130 m og Freitag hoppet 130, så sånn sett er han innenfor det som var definert, men det er jo beklagelig at han falt.

Loeng får støtte av NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

– 130 m er godt nede i bakken, men det er ikke uforsvarlig. Schuster må gå inn å se at det er hans egen utøver som rett og slett ikke setter ned skiene riktig i landingen.

– Han krysser skiene bak, setter de ned kantete og er ferdig på grunn av det. Ikke fordi han verken hadde for gode forhold eller for høy fart, sier Evensen.

Fallet til Freitag skjedde i første omgang. Tyskeren landet altså på 130 meter, det samme som vinner Kamil Stoch. Landsmannen Andreas Wellinger var dagens lengste med 133 m, det holdt til slutt til tredjeplass.

Ringer Schuster fredag

Dette er ikke første gang den norske juryformannen og den tyske treneren er uenige, men Loeng vil nå skvære opp med Schuster.

– Jeg tenker å ringe han i morgen. Da kan han si til meg det han har lyst til å si så får vi forsøke å skvære opp og møtes ved neste korsvei.

Freitag undersøkes på sykehus i Innsbruck torsdag kveld. Den siste beskjeden er at han ikke er alvorlig skadet, men at det ikke tas en avgjørelse før i morgen om han hopper det fjerde og siste rennet i Hoppuka lørdag.