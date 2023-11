Åtte nordmenn stilte til start på 10-kilometeren i Ruka. Forventningene var store til fredagens sprint-vinner Erik Valnes og fjorårets verdenscupvinner Johannes Høsflot Klæbo. Men det var Martin Løwstrøm Nyenget som forsvarte Norges ære i Finland.

Lenge så det ut til at hjemmefavoritten Iivo Niskanen skulle ta seieren på hjemmebane i Ruka. Men Nyenget ville det annerledes. Han knappet innpå flere sekunder de siste kilometerne, og slo til slutt finnen med 2.9 sekunder.

– Niskanen er borte gratulerer Nyenget, snur ryggen til og pælmer stavene knallhardt i bakken. Ja, ja, det er lov å være frustrert. Men må man være så fordømt sinna da?, spurte NRKs kommentator Ole Kristian Stoltenberg.

– Det er alltid gøy å vinne i Ruka, men det ble ikke sånn i dag, erkjenner Niskanen til NRK.

Han ble tatt på senga da Nyenget stormet inn til seier:

– Jeg hadde ikke fått høre at han var så nærme meg. Jeg hadde fått høre at jeg kom til å vinne. Nå som jeg har sett tilbake på det, ser jeg at Martin var veldig sterk fra fem kilometer og inn.

– Det er kjøtt og blod

Nyenget selv var meget fornøyd med egen innsats.

– Ja, det her var moro. At det løsner til det rennet her, var fantastisk moro, sier vinneren til NRK og fortsetter:

– Du ser at det betyr så mye for Iivo og finnene, og det motiverer meg mye.

Se hvordan Nyenget reagerer på Niskanen-raseriet:

Ler når han får se Niskanen-klikken: – Tydeligvis bitter

– Selv voksne menn med unge og perspektiv på livet kan klare å bli så sinte, sier Pål Golberg til NRK.

Han endte på fjerdeplass og fikk med seg at det svartnet for finnen på nært hold.

– Jeg skulle inn å gratulere Martin. Iivo viser at han har konkurranseinstinkt. Det var ekstra mye folk her i dag, så jeg tror han hadde lyst til å stå på toppen av pallen. Det er kjøtt og blod.

Han viser forståelse for at det rant over for Niskanen.

– Det er det ene rennet i året hvor han virkelig har lyst til å gjøre det bra. Jeg tror han har hatt en prikkfri oppkjøring i år og, så når det da plutselig skal komme en annen nordmann og slå han. Det er klart det er tøft.

VANT: Martin Løwstrøm Nyenget. Foto: AFP

Smørerne tok affære

Hjemmehåpet gikk elegant og effektivt fra start til slutt i de finske skoger, til stor jubel fra publikum.

– Det er utklassing på 3,1, sa Stoltenberg ved første passering.

Kommentatoren lot seg imponere over klassiskstilen til storfavoritten.

– O la la, det er som en trikk som bare ruller i sporet, som er støpt fast under skia til Iivo Niskanen. En fantastisk start, skisserte Stoltenberg på NRK Sport.

O LA LA: Sa NRKs kommentator da han så Iivo Niskanens stil. Foto: Matthias Schrader / AP

Finnen tok en klar ledelse og de norske herrene slet med å henge med. Det så ut som de hadde dårlig feste og rett og slett hadde gått på en ski-bom.

Smørerne tok raskt affære og Pål Golberg, Nyenget og Valnes fikk nye ski. Det viste seg å være en avgjørende faktor.

Niskanen ble stivere mot slutten av løpet.

– Jeg syntes han så sliten ut på slutten der, men han var klart best teknisk av alle, sa Aukland om Niskanens innspurt.

Det utnyttet Nyenget, som hadde et senere startnummer. Ved 5 kilometer lå Nyenget 0.3 sekunder foran Finnen. Derfra økte 31-åringen.

– Han er foran med ett blankt sekund. Det er drama, sa Stoltenberg da Nyenget hadde knappe to kilometer før mål.

– Det er jo vondt. Du vet det blir hardt hele veien inn. Jeg syns jeg hadde god kontroll på eget løp, så var jeg spent på hva de andre hadde å by på, på slutten, sier Nyenget til NRK.

Og i mål sto det 2.9 sekunder i favør nordmannen. Etter raserianfallet forlot Niskanen stadionet, men han kom senere tilbake.

– Skiene var gode, men kroppen responderte ikke helt bra. For to uker siden hadde jeg en bedre følelse, så forhåpentligvis kan jeg komme meg tilbake til det, sier finnen.

Her forlater finnen målområdet. Foto: Viaplay

Klæbo slått av ire

I går sa Klæbo at han var fornøyd med tredjeplass etter koronasykdom og at han trengte noen renn for å komme i form.

Lørdag ble langt fra trønderens beste dag på jobben. Allerede ved første passering ble Klæbo hengende etter.

– Tiden løper altfor fort for Klæbo, sa Aukland da trønderen passerte 3,1 kilometer over ti sekunder bak Niskanen.

Han tapte ytterligere mot finnen og endte til slutt på 14. plass.

FORNØYD: Thomas Maloney Westgård slo Klæbo. Foto: TOMBRA / NRK

– Det var tungt og dårlig. Det er 14 dager for tidlig dessverre, sier Klæbo til NRK.

– Hvordan var dine ski?

– Nei, det var litt glatt. Det var det.

En av dem som slo Klæbo var den trønderske iren Thomas Maloney Westgård som endte på 11. plass.

– Det er opptur fra å være nummer 66 på Beito. Det er jævlig artig å slå både Klæbo og Tønseth, smilte Westgård.