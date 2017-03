Ras av savnet-meldinger etter verdens lengste hockeykamp

Hamarpolitiet fikk utfordringer fra uventet hold i natt, etter at Storhamar og Sparta i går kveld og natt spilte verdens lengste hockeykamp.Først 02.33 var det slutt på sifrene 2-1. Det var åtte timer og 33 minutter etter kampstart - og hjemme satt bekymrede pårørende.

Politiet måtte ut på Twitter for å berolige:

Audun Fremstad i Hamar-politiet utdyper:

– Flere hadde prøvd å ringe uten å få svar, og det var vel et høyt lydnivå i hallen denne natta. Mange måtte inn på media for å sjekke at det faktisk pågikk en hockeykamp som skulle vært ferdig en fire-fem-seks timer tidligere, sier han til NRK.

Kampen i natt var femte kamp av sju i kvartfinalen, og den endte 1-1 etter ordinær spilletid. Deretter kom sju perioder med sudden death - uten death - før avgjørelsen falt i den ellevte perioden 02.33. Da kunne publikum endelig forlate hallen og få kontakt med sine kjære igjen.

– Har du opplevd noe liknende tidligere?

– Ikke i min tid i politiet. Mulig det var noe liknende under VM på skøyter, da Hjallis satte verdensrekord, men da var det vel ikke så mye mobiler å ringe ned heller, sier Fremstad.

Lagene skal ut i den sjette kvartfinalen av sju allerede i morgen, i Sarpsborg. Storhamar leder 3-2, og Sparta må vinne for å henge med.

Det spørs bare hvor mye de orker å kjempe.