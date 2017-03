Rapporterer rasisme til forbundet: – Jeg har aldri opplevd lignende

– Vi er vant til å høre mye rart fra motstandere, og det hører med. Men når jeg får rasistiske bemerkninger rettet mot meg, så kjenner jeg at det provoserer og sårer meg. Spesielt når det kommer fra ungdomsspillere i Lørenskog, sier Sven Jørgen Steen til NRK.

Lillehammer-supporteren var på plass i Lørenskog Ishall onsdag kveld for å følge den tredje kampen i kvartfinaleserien mellom opplendingene og Lørenskog. Underveis i 2. perioden opplevde Steen at en mindre gruppe av tilskuere på andre siden av ishallen ble mer og mer ufine i gestene rettet mot bortetribunen, der han selv sto.

– Jeg oppfattet det som rasistiske bemerkninger rettet mot meg. Som ishockeysupporter er det utrolig skuffende å oppleve slikt, sier Steen.

NRK har sett videoen, og var også til stede i hallen med en reporter som så opptrinnet fra juniorspillerne. Vi har valgt ikke å vise videoen, fordi flere av de involverte er mindreårige.

Tilhører klubben

Daglig leder i Lørenskog Ishockeyklubb, Tore Haugum har sett videoen, og bekrefter at de apelignende bevegelsene blant annet er utført av flere spillere fra deres junioravdeling (LIK AIL).

Styreleder i LIK AIL, Magne Gloppen, sier at han foreløpig ikke har sett videoen, men at de på generelt grunnlag tar avstand for rasisme i alle former.

– Vi har en policy for hvordan våre spillere skal oppføre seg, og jeg har aldri opplevd rasisme i klubben tidligere, sier Magne Gloppen.

–​ Har dere en ukultur i klubben?

– Nei, vi jobber daglig med holdningsarbeid blant våre spillere, sier Gloppen.

Filmet hendelsene

Lillehammer-tilhengerne sier at de opplevde at flere av ropene og bevegelsene var rettet mot en av deres egne supportere som er psykisk utviklingshemmet.

De involverte Lørenskog-tilhengerne fikk tilsnakk av vaktene i hallen i pausen mellom 2. og 3. periode, og ga seg etter hvert med tilropene. Lillehammers supporterklubb har likevel valgt å sende inn rapport til Norges Ishockeyforbund.

De filmet også opptrinnet og har sendt videoen med rapporten.

– Det gjør vi fordi dette ikke er akseptabelt, og vi synes ikke de skal få slippe unna med det. Dette er ikke noe som hører hjemme på et idrettsarrangement, sier supporterleder Roger Opsahlhaugen til NRK.

– Jeg var der selv og ble forbannet. Man skal ikke oppføre seg slik, sier han.

Forbundet: – Nulltoleranse

Forbundet bekrefter at de har mottatt rapporten, og at de vil se på saken så fort som mulig.

– Vi vil hente inn informasjon fra begge klubbene, slik vanlig prosedyre er, sier generalsekretær Ottar Eide til NRK.

– På generelt grunnlag kan jeg si at rasisme ikke er noe vi ønsker på våre arenaer. Det hører ikke hjemme på ishockeykamper, eller noe annet sted. Vi har nulltoleranse for dette og tar det på alvor, sier Eide.