Rapport ryster USA: Fotballspillere utsatt for systematisk misbruk og overgrep

Granskingen er gjennomført av den tidligere amerikanske justisministeren Sally Yates og advokatfirmaet King & Spalding. Sammen har de avdekket tilfeller av det som omtales som emosjonelle overgrep og upassende seksuell oppførsel.

I den 172 sider lange rapporten henvises det til et mønster av «seksuelt ladede kommentarer, uønskede seksuelle tilnærmelser og berøring og tvangsmessig seksuell omgang.»

Individuelle intervjuer med mer enn 200 spillere i den amerikanske kvinneligaen NWSL, flere av dem medlemmer av det amerikanske landslaget, ligger blant annet til grunn for funnene som nå er presentert.

PRESIDENT: Cindy Parlow Cone er rystet over funnene. Foto: TIM NWACHUKWU / AFP

«Våre undersøkelser har avslørt en liga der overgrep og upassende oppførsel – verbale og emosjonelle overgrep og upassende seksuell oppførsel – ble gjort systematisk, og dette berører ulike klubber, trenere og ofre,» skriver Yates i rapportens oppsummering.

«Misbruk i NWSL er forankret i en dypere kultur i kvinnefotballen som normaliserer verbalt krenkende coaching og visker ut grensene mellom trenere og spillere», heter det videre.

TWEET: Fotballpresident Cindy Parlow Cone takker spillerne som har fortalt historiene sine. Foto: Skjermdump fra Twitter / @cone_cindy

Takker spillerne

Videre peker Yates på at spillerne som har snakket og åpnet seg for granskingsgruppen har vist stort mot. Hun skriver at det nå er på tide at «institusjonene som har sviktet dem» lytter til spillerne og starter et reformarbeid de fortjener.

Undersøkelsene rundt den amerikanske kvinneligaen startet med at det velrenommerte mediet The Athletic i 2021 skrev at en trener hadde gjort seg skyldig i upassende oppførsel og seksuelle krenkelser mot spillere. Ifølge The Athletic skulle toppledelsen i det amerikanske fotballforbundet ha blitt gjort oppmerksom på situasjonen, uten å ta grep.

«De verbale og følelsesmessige overgrepene spillerne beskriver i NWSL er ikke bare «tøff» coaching», skriver Yates i rapporten som ble kjent mandag.

STØTTE: Portland Thorns uttrykte støtte til spillerne under en seriekamp i november for ett år siden. Foto: Steve Dipaola / AP

Den konkluderer videre med at lag, ligaledelsen og det amerikanske fotballforbundet «gjentatte ganger unnlot å reagere da de ble konfrontert med spillerrapporter og bevis på misbruk».

Det gjorde det angivelig mulig for trenere som hadde gjort seg skyldig i upassende oppførsel å ta nye trenerjobber i andre klubber. I stedet for å ta tak i problemene, forholdt de ansvarlige seg tause, skriver Yates.

Fotballpresidenten rystet

De aktuelle trenerne skal ikke ha blitt konfrontert med anklagene og bevisene som forelå.

Den amerikanske fotballpresidenten Cindy Parlow Cone, som har sittet i toppvervet siden 2020, sier det allerede er iverksatt tiltak for å sørge for at episodene som er avdekket ikke gjentar seg.

– Denne etterforskningens funn er hjerteskjærende og dypt urovekkende. Misbruket som beskrives er utilgivelig og har ingen plass på noen bane, i noe treningsanlegg eller på noen arbeidsplass, sier Cone.

RAPPORT: Denne rapporten har slått ned som en bombe i amerikansk fotball.

– Det amerikanske fotballforbundet er dedikert til å gjøre alt som står i vår makt for å sikre at alle spillere – på alle nivåer – har et trygt og respektfullt sted der de kan lære, vokse og konkurrere, fortsetter hun.

Tiltakene som er iverksatt innbefatter blant annet en nettbasert kanal der det kan varsles om uønskede episoder. I tillegg skjerpes blant annet rutinene rundt bakgrunnssjekk av aktuelle trenere.

PROFIL: Alex Morgan uttalte i fjor at hun hadde null tillit til NWSL. Foto: Ed Zurga / AFP

Stjernespillere ut mot ligaen

Allerede i fjor gikk den amerikanske landslagsstjernen og San Diego Wave-spilleren, Alex Morgan, ut i mediene og sa rett ut at det ikke finnes tillit mellom NWSL og spillere etter de mange avsløringene.

– Det er mange ting som må endres, og vi må begynne å bygge opp igjen den tilliten. Men på dette tidspunktet er den tilliten ikke der ennå, sa hun til Goal.

Tidligere landslagsspiller Heather O'Reilley har tidligere uttalt at kvinnefotballen i USA feiet en del ubehagelige ting under teppet, ganske enkelt fordi man ønsker at ligaen skal lykkes.

– Man har ikke så mange andre muligheter i USA der man kan være profesjonelle fotballspillere, derfor finner man seg i det, sa O'Reilley til BBC.

Lisa Baird, tidligere presidenten i NWSL, måtte i oktober i fjor gå av etter sterk misnøye knyttet til ligaens håndtering av overgrepssakene.