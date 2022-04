Rangnick vil fornye laget frå grunnen: – Vi treng opptil 10 nye spelarar

Wimbledon sier nei til russiske tennisspillere

Den prestisjetunge tennisturneringen Wimbledon kommer til å utestenge russere fra årets turnering i juni, melder flere medier.

Utøvere fra Russland og Hviterussland har hittil kunnet spille tenniskonkurranser i ATP-, WTA- og ITF-regi tross krigføringen i Ukraina. Det kan de gjøre så lenge det skjer under et nøytralt flagg.

Tidligere i april kom det fram at Wimbledon-arrangør All England Club var i samtaler med britiske myndigheter om mulig utestengelse av russere og hviterussere. Den gang ble det sagt at de siktet på å ta en avgjørelse før fristen for deltakelse går ut i mai.

Ifølge Sportico og New York Times har de nå bestemt seg for å utelukke russere. Dermed vil verdenstoer Daniil Medvedev og verdensåtter Andrej Rublev ikke få være til stede under den prestisjetunge turneringen.

På kvinnesiden er russiske Anastasia Pavljutsjenkova på 15.-plass. Turneringen starter 27. juni og strekker seg over to uker. Det er imidlertid uklart om utelukkelsen også gjelder hviterussiske spillere. (NTB)