Du har kanskje sett det på TV. Vi som står i målområdet kan i hvert fall ikke unngå å legge merke til det.

Etter skirenn er det vanlig at løperne gir hverandre hånda eller en klem. Men én løper tar det ofte litt lenger.

Tilsynelatende tar ingen denne runden mer på alvor enn Heidi Weng. Og ikke minst tar hun seg ofte tid til å prate med løpere fra mange nasjoner, enten det er svensker, finner russere, amerikanere eller Justyna Kowalczyk.

– Jeg har alltid vært imponert over hvordan hun kunne vinne et løp, og samtidig ta seg tid til å gratulere alle andre i målområdet og spørre om hvordan det gikk. Hun er lett å snakke med og morsom å spøke med, sier amerikanske Kikkan Randall.

– Har støttet meg

Randall har fått føle Wengs omsorg ekstra sterkt det siste året. Randall la opp etter OL i Pyeongchang sist vinter. I juli kom nyheten om at hun var rammet av brystkreft.

Da NRK snakket med Randalls ektemann Jeff Ellis i Toblach under Tour de Ski i romjula, fikk han plutselig øye på Heidi Weng.

– Jeg må gå bort og gi Heidi en klem og takke henne, sa han.

– Hun har virkelig engasjert seg og støttet oss. Det har vært mye støtte fra mange, men hun er en av dem som har brydd seg aller mest. Det har vi satt veldig pris på, fortalte Ellis.

Randall sier også selv til NRK at hun er takknemlig over støtten fra Weng.

– Hun har sendt meg meldinger flere ganger etter at jeg gikk ut med diagnosen min. Hun har støttet meg gjennom sykdommen, og fortalte også at hun savner meg og Liz (Stephens) i verdenscupsirkuset, sier Randall, som nå er igjennom en vellykket kreftbehandling.

SIDE VED SIDE: Heidi Weng og Kikkan Randall var lenge konkurrenter. Nå er de bare venner. Foto: Matthias Schrader / Ap

Klapp på skuldra – og litt show

Men man trenger altså ikke være kreftsyk for å få oppmuntring fra Heidi Weng. I desember var det svenske Charlotte Kalla som fikk en klem og noen trøstende ord da hun sto i intervjusonen og skulle forklare et skuffende renn. Da kom tårene for Kalla.

Så hvorfor bryr Heidi Weng seg så mye om konkurrentene?

– Godt spørsmål, svarer hun først.

– Jeg er veldig glad i å snakke med andre. Ikke bare å gi et klapp på skulderen til de som ikke har fått det til, men også å lage litt show på folk som har gjort et bra, sier hun.

Wengs lyst til å lage show fikk for eksempel Astrid Uhrenholdt Jacobsen oppleve i Ulricehamn i 2017. På Jacobsens 30-årsdag sørget Weng for at hele stadion sang bursdagssangen.

– Jeg håper kanskje at hvis du sjøl plutselig skulle finne på å gjøre det bra en dag, så kommer noen andre og sier noen fine ord til deg og. Jeg vet ikke, jeg prøver bare å støtte opp, sier Weng.

– Vanvittig morsomt hvis det ikke bare er norsk

– Du liker at utlendingene gjør det bra også, du?

– Ja, jeg synes det er vanvittig morsomt hvis det ikke bare er norsk. Det kan nesten ikke være det, for da blir det snart dødt i skisporten. Jeg vil selvfølgelig at nordmenn skal være én, to, tre, egentlig, men samtidig blir sporten litt kjedelig, sier hun.

Denne sesongen har vært vanskelig for sammenlagtvinneren i verdenscupen de to siste sesongene. Da har hun også funnet gjensidig støtte fra en utenlandsk konkurrent.

– Jeg har min gode venn fra Finland, Kerttu Niskanen, vi er i samme situasjon, hun har kanskje slitt enda hakket verre. Vi sender meldinger i ny og ne og backer hverandre litt opp, forteller Weng.

At Kikkan Randall og ektemannen takker for støtten, er noe Weng setter pris på.

– Det er hyggelig. Jeg synes både Kikkan og Jeff er veldig bra mennesker, og jeg synes det er veldig trist, det som er skjedd. Da synes jeg det er viktig å vise at man bryr seg, sier hun.

FORMSTIGNING: Heidi Weng har vist gryende form etter en vanskelig vinter. Spørsmålet er om formen er god nok til å kjempe om medalje på 10 km klassisk i VM. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Og fortsetter:

– Jeg liker å høre med folk hvordan ting går, og så tenker man litt hvis man hadde vært i samme situasjon sjøl, så hadde man satt pris på at folk bryr seg.

– Et ekte menneske

For Randall har det altså betydd mye.

– Heidi er en fantastisk konkurrent, men også et ekte menneske. Jeg tror jeg snakker for alle mine lagkamerater i USA når jeg sier at vi beundrer henne og er stolt av å ha henne som venn, sier Randall.

Nå håper hun Heidi Weng reiser seg tilbake til toppen også i skiløypa.

– Jeg hørte at da Heidi slet litt på slutten av forrige sesong og på begynnelsen av denne, følte hun at hun hadde en «Kikkan-sesong». Vi skulle begge gjerne vært foruten periodene med sviktende prestasjoner, men jeg er likevel litt stolt av at hun bruker meg som referanse og håper om at hun lar seg inspirere av mitt eksempel og slår tilbake på høyeste nivå, sier Kikkan Randall til NRK.

En bedre inspirasjon kan Weng vanskelig finne.

Til tross for en svak sesong sist vinter, klarte å Kikkan Randall – med en kreftsvulst i kroppen – og toppe formen nok til å vinne USAs første OL-gull i langrenn noen gang, sammen med Jessica Diggins på lagsprinten.

Etterpå har hun vunnet en enda større kamp, den mot kreften. Blant annet med god støtte fra Heidi Weng.

Weng har hatt et skuffende VM så langt, men går torsdagens stafett for Norge. På første etappe møter hun blant andre Ebba Andersson. Muligheneten for en revansje er så definitivt til stede.