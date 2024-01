Ran på høylys dag

Urettferdig. Komisk. Sjokkerende. Skandaløst.

Velg det ordet du vil, for de passer alle sammen.

I London mandag kveld ventet de fleste på at Erling Braut Haaland skulle få Fifas pris som verdens beste fotballspiller for 2023. Det virker sprøtt for et vinterland som er mest kjent for brunost og skiløpere, men jærbuen var best i fjor.

Han hadde scoret målene. Han hadde vunnet titlene.

Men så ble vinneren … Lionel Messi.

Selv uten norske briller gir det ingen mening.

Knockout

Alt av tall og kriterier sier at Haaland burde vunnet med klar margin.

Messi hadde fått sin hyllest. I oktober vant han Gullballen, den gjeveste individuelle prisen, som er blitt delt ut av magasinet France Football siden 1956. Gullballen gjelder for sesongen 2022-23, da Messi vant VM med Argentina. Den var fullt fortjent. Gratulerer, Leo.

Messi hadde også vunnet Fifas pris for kalenderåret 2022. Igjen fordi han vant VM med Argentina. Gratulerer igjen.

Mandag ble Lionel Messi kåret til årets spiller i verden av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) under en prisgalla i London. Akkurat som under fjorårets Gullballen-utdeling slo han Erling Braut Haaland. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Men mandagens Fifa-pris dekket perioden 19. desember 2022 til 19. august 2023, altså fra VM ble ferdig og frem til starten av inneværende sesong. Så da stemmene skulle avgis, sto Messi uten VM.

Haaland stilte med fire troféer, inkludert den historiske trippelen.

Det skulle vært knockout.

Syltynt

Messi var heldig som i det hele tatt var blant de tre finalistene.

Det første halvåret av 2023 vant han den franske ligaen og den franske supercupen med Paris Saint-Germain. Dette høres bra ut, men PSG er så mye rikere enn sine franske rivaler, at ligaen er en selvfølge. De har vunnet den 11 ganger på 13 år. Supercupen er én kamp mellom vinnerne av ligaen og cupen.

Det store målet var mesterligaen, hvor PSG røk på hodet ut i åttedelsfinalen med 3–0 sammenlagt mot Bayern München. Messi spilte begge kampene.

Totalt spilte Messi 22 kamper for PSG i perioden som gjaldt for Fifas pris.

Han noterte seg for ni mål og seks målgivende. Det er tynt.

Så pakket han badeshortsen og dro til Inter Miami. Der herjet han i Leagues Cup, en turnering mellom lag fra USA og Mexico som har eksistert i tre år. I finalen slo de Nashville Soccer Club på straffer. Moro det.

Men ingen kan si – uten å le – at Messi var årets beste spiller.

Fire troféer

De fleste vet hva Haaland vant i 2022-23, men her er troféene for ordens skyld:

Premier League. FA-cupen. Mesterligaen. Altså trippelen.

I august fikk han med seg den europeiske supercupen.

Haaland ble toppscorer i ligaen og mesterligaen. For perioden som gjelder for Fifas pris, scoret han 34 mål på 41 kamper.

Fotballstjernene Luka Modric og Alvaro Morata samt flere trenerprofiler fant ikke plass til Erling Braut Haaland på sin liste over fjorårets tre beste fotballspillere. Foto: Antonio Calanni / AP

Man kan si at Messi tilfører lagene sine mer i det oppbyggende spillet, med sine driblinger og pasninger. Haaland er der «bare» for å score mål. Han fant ikke nettet i semifinalene eller finalen av mesterligaen. Han er heldig som spiller spiss på det beste laget i verden.

Greit nok. Men Haalands sesong er likevel for sterk. Det er ingen debatt her.

Rare lag

Så hvordan i alle dager stakk Messi av med prisen?

Fifas pris stemmes frem av fire grupper: Presse, fans, kapteiner på landslag og trenere på landslag. Her fikk Haaland og Messi 48 poeng hver. Haaland fikk litt flere stemmer fra trenerne og klart flest stemmer fra pressen. Messi fikk litt flere stemmer fra kapteinene og klart flest stemmer fra fansen.

Siden kapteinene teller mest, vant Messi.

Men det var fansen som ble avgjørende, noe som ikke ville skjedd med Gullballen, hvor de ikke kan stemme.

Hvorfor valgte så mange fans Messi? Kanskje er han bare mer populær. I 20 år har han trollbundet alle som liker fotball. Han er et ikon, en legende, den beste som har drevet med denne idretten. Og slik kan han bli årets spiller for en periode hvor han scoret ni mål i Europa.

Messi kan så klart ikke kontrollere dette selv. Han stemte på Haaland.

Norges angrepsstjerne Erling Braut Haaland ble slått av Lionel Messi i kampen om prisen som årets spiller i 2023 kåret av Fifa. Foto: Lynne Sladky / AP

Flere andre av mandagens kåringer var rare. Ederson ble årets keeper, men ble ikke med på årets lag. Årets lag for kvinner – stemt frem kun av spillere – hadde bare med to navn fra det spanske laget som vant VM.

Ikke alle disse prisene gir logiske resultater.

Veier tungt

Så kan man si at det «bare» er en tullete pris. Det er kollektive troféer som gjelder i fotball. Gullballen er uansett større.

Som er sant. Men Fifas pris veier tungt. Listen over tidligere vinnere gir oss en rekke giganter, spesielt om man tar med forgjengeren, FIFA World Player of the Year, som først ble delt ut i 1991. Du har Ronaldo, Zinedine Zidane, Ronaldinho, Lothar Matthäus – hele galleriet.

Det hadde vært moro for norsk fotball at en fyr fra Jæren offisielt ble verdens beste fotballspiller.

I stedet har Haaland nå levert en av tidenes beste klubbsesonger, uten å få noen av de to utmerkelsene som årets spiller. Det må svi.

Gullballen fortjente Messi.

Fifas pris fortjente Haaland.

Dette var et ran.