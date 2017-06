Rakk ikke frem til lag-EM

Filip og Jakob Ingebrigtsen skulle fly til Finland for å delta for Norge i lag-EM lørdag morgen, men flyet fra Zurich til Berlin ble kansellert og duoen rekker dermed ikke frem. – Ekstremt trasig, sier Gjert Ingebrigtsen. Norges Friidrettsforbund ser på muligheten for erstattere.