Rai Benjamin utfordrer Warholm

Kun 16 russiske utøvere påmeldt til OL i Paris

Bare 16 russere og 17 belarusere har takket ja til å konkurrere under et nøytralt flag under sommerens OL i Paris.

Den oppdaterte listen, som dekker ti disipliner med alt fra sykling til svømming og tennis, kan imidlertid endre seg dersom en trekker seg, sa en talsperson for Den internasjonale olympiske komité (IOC) til AFP.

Så langt har IOC telt 19 russiske avslag og sju fra belarusiske utøvere. Blant dem er tennisstjernene Aryna Sabalenka og Viktoryja Azarenka.

De fire inviterte russiske judoutøverne avslo alle sammen. Ifølge AP ble det også klart fra russisk hold lørdag klart at ti brytere, som hadde blitt tilbudt plasser i OL som nøytrale utøvere ikke ville konkurrere

De russiske turnerne hadde på forhånd meldt at de ikke ville delta.

Friidrettsutøverne er imidlertid alle utestengt av Det internasjonale friidrettsforbundet. IOC har også utestengt de to landene fra alle lagkonkurranser.

Russland og Belarus får ikke delta i OL på grunn av invasjonen Ukraina. I stedet har individuelle utøvere lov til å konkurrere under et nøytralt flagg.

OL arrangeres i Paris fra 26. juli til 11. august.

(NTB)