– Det var interessant å se. Det er imponerende å løpe så raskt alene. Hatten av for Karsten, sier Rai Benjamin.

Onsdag kveld møtte verdens tredje beste gjennom tidene på 400 meter hekk internasjonale medier i en videopressekonferanse. Naturligvis ble han konfrontert med det verdens nest beste gjennom tidene leverte på Bislett.

11. juni flyttet nemlig Karsten Warholm verdensrekorden på den uvanlige øvelsen 300 meter hekk fra 34,48 til 33,79.

Men selv om Benjamin er imponert, er han langt fra skremt. Rimelig selvsikkert antyder han at han selv kunne løpt adskillig fortere.

– Jeg har ikke løpt 300 meter hekk siden high school. Da løp jeg kanskje på 37 sekunder. Men vi brukte å løpe ti hekker. Med oppsettet de hadde på Bislett tror jeg at jeg kan løpe på 32 sekunder, sier han.

På Bislett var det sju hekker Warholm måtte forsere.

– Ikke rettferdig

Samtidig erkjenner Benjamin at han neppe kunne løpt så fort akkurat nå. For mens Warholm til tross for koronapandemien har trent bortimot normalt, er situasjonen en helt annen for California-baserte Benjamin.

– Jeg har ikke fått gjort noe hekkearbeid siden februar. Det har vært tøft, erkjenner han.

– Frykter du at Warholm skal få et forsprang på deg før OL i Tokyo, ettersom han får trent mer normalt enn det nå?

– Det er ikke rettferdig akkurat nå, men det er ingen unnskyldning for ikke å være klar. Jeg er ikke redd. Om noe, blir jeg enda mer forberedt neste år, svarer Rai Benjamin på NRKs spørsmål.

Samtidig fastslår han at han neppe ville hatt sjans i et samløp om det skulle dukke opp et stevne i løpet av juli.

– Det ville vært vanskelig nå, for hekk er en teknisk øvelse. Det ville vært vanskelig nå. Men jeg vil aldri se på dette som en stor ulempe, understreker han.

REKORDJEGERNE: Rai Benjamin, Karsten Warholm og Abderrahman Samba har kollektivt satt Kevin Youngs verdensrekord under press. Foto: MUSTAFA ABUMUNES / AFP

Sikker på verdensrekord

Om det blir aktuelt å konkurrere denne sesongen, vet han fortsatt ikke. Koronasituasjonen er adskillig mindre oversiktlig i California enn i store deler av Europa. Benjamins førsteprioritet er å holde seg frisk.

Men så fort verden normaliserer seg, er han klar til å fortsette den elleville verdensrekordjakten som han, Karsten Warholm og Abderrahman Samba har bedrevet de siste to sesongene.

– Den kan komme i første løp neste år, eller i siste løp. Men jeg er sikker på at det kommer til å skje. Det er bare et spørsmål om tid, sier Rai Benjamin.

I pressekonferansen ble han spurt om interessen for å prøve seg på 800 meter. NRK spurte om 400 meter flatt kan være en aktuell øvelse så lenge han ikke får trent hekk.

– Jeg kunne ha oppnådd noe på 400 meter flatt, men det er ikke noe jeg vil gjøre i mesterskap. Hvis jeg skal prøve noe annet, blir det 200 meter. Det er mer spennende for meg. Når verdensrekorden er tatt (på 400 meter hekk), så vil jeg vurdere det, sier Rai Benjamin.