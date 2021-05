Neymar-mål holder liv i tittelhåp

Neymars straffescoring like før pause sørget for 1-1 og ett viktig poeng for Pars Saint-Germain borte mot Rennes.



PSG er tre poeng bak serieleder Lille med to serierunder igjen. De kan fortsatt bli seriemestere, men er avhengige av at Lille snubler.