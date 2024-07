De tre beste 400 meter hekk-løperne er samlet i Monaco for en generalprøve før OL, men at amerikanske Rai Benjamin dukket opp til fredagens Diamond League stevne kom som en overraskelse.

– Det er bra de ble overrasket, men jeg trodde de visste at jeg skulle komme. Det er ganske gøy at det er en overraskelse. Det skaper mer spenning og de var sjokkerte for å se meg i lobbyen. Det kommer til å bli gøy og jeg føler ingen press. Begge har alt å tape og jeg har alt å vinne. Det er der vi er, sier Benjamin til NRK.

Warholm sier til NRK at han ikke visste om Benjamin ville stille eller ei:

– Jeg var ikke så veldig sjokkert. Eller sånn sett, jo, fordi det er to ganger han skulle ha vært her, hvor han ikke har møtt opp.

– Jeg tror ikke det har vært klart like lenge som at jeg skulle løpe her. Da har i så fall noen ført oss bak lyset. Det får du spørre arrangøren om. Det var ikke snakk om at han ikke skulle løpe heller. Jeg visste bare at jeg var den eneste som hadde sagt ja da jeg meldte meg på, forklarer nordmannen, og legger til:

– Jeg synes det er kjempefint å dra dem over dammen og sende dem tilbake, og dra dem over dammen på nytt.

MONACO: De tre store stjernene på 400 meter hekk er på plass i Monaco før fredagens Diamond League stevne. Foto: NRK

PS! Diamond League-stevnet fra Monaco ser du på NRK fra 20.00, fredag 12. juli. Karsten Warholm innleder stevnet med 400 meter hekk, mens Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås løper 1500 meter fra 21.34.

– Jeg løper dårlig

Warholm er i en uvant posisjon: Han tapte sin siste duell mot Alison dos Santos i Oslo, og han tapte sin siste duell mot Rai Benjamin i Eugene forrige sesong.

– Hvis vi skal sette penger på noen, hvem bør vi velge? spør arrangøren på pressekonferansen torsdag.

– Jeg har tippet mye under fotball-EM og jeg ville ikke fulgt rådene mine. Det har gått dårlig. Jeg bør ikke snakke.

– Du er ikke best denne sesongen. Gjør dette noe med sesongen din?

– Det er bare for å få oddsen opp, så du får mer penger tilbake, spøker Warholm.

Det får hans amerikanske erkerival til å le, mens reporteren ser undrende på den regjerende olympiske mesteren.

– Jeg løper dårlig. Da er det mer å tjene under OL. Hvis du vil sette en tippekupong for meg så har vi en plan, sier Warholm med glimt i øyet til reporteren.

– Jeg er ikke en mann som tipper, men jeg har en smoking klar der borte, supplerer Benjamin, som hinter til kasinoet i Monte Carlo.

– Jeg får ikke lov til å tippe. Jeg kunne hjulpet dere, men da blir det problemer i hjemlandet, fleiper brasilianske dos Santos.

Warholm på PK før et Diamond League stevne. Du trenger javascript for å se video. Warholm på PK før et Diamond League stevne.

– Vi er på det høyeste nivået i hele friidrettsverden

De tre store stjernene er enige om at de pusher grensene for hverandre og idretten.

– Vi har gjort hverandre bedre, vi må alltid være på tå hev. Det er en slags «blessing in disguise». Jeg er kanskje litt partisk, men jeg mener vi er på det høyeste nivået i hele friidrettsverden akkurat nå, sier Warholm.

– Det er kanskje kjepphøyt å si, men det er sånn jeg føler meg, legger nordmannen til.

Benjamin stemmer i:

– Jeg føler at fansen og mediene ikke forstår hvor sprøtt det vi gjør, er.

– Vi har blitt så vant til å se 46-tallet. Vi har åpnet sesongen under den forrige verdensrekorden. Som er helt sinnssykt. Det har ikke blitt gjort på årevis. Det bør bli verdsatt mer, mener amerikaneren.

– De tre beste mennene over alle tider stiller til start her i Monaco. Fokuset bør være på hva vi har oppnådd, kontra hvilken tid vi løper på, sier Benjamin.

EN, TO, TRE: Erkerivalene så ut som tre gode venner da de ankom pressekonferansen i Monaco. Foto: Fredrik Tombra / NRK

NRK-ekspert: – Du tryller ikke frem form

Nå er det første gang de møtes siden september i fjor – snaut én måned før de skal løpe om OL-gull på Stade de France i Paris.

– Alt som bringer selvtillit inn i et mesterskap, er viktig å ta med seg. Det er klart at det er godt å vise at du er kapabel til å slå dem, også i år, sier Rodal.

TAPTE: Warholm måtte se seg slått av brasilianeren Alison dos Santos på hjemmebane på Bislett i vår. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Han snakker naturligvis om prestisjen som ligger i å vinne løpet i Monaco. Han mener imidlertid ikke det blir avgjørende for det som skal skje i Paris om 30 dager.

– De som har kommet så langt som de tre, de har vinnerinstinktet i seg. De er ikke avhengig av sånne positive feedbacks. De vet hva som skal til.

NRK-EKSPERT: Vebjørn Rodal kommenterer Monaco-stevnet for NRK. Foto: Sigmund Sagberg Andersen / NRK

Samtidig mener han det er viktig å bekrefte at man er på nivå med konkurrentene:

– Det er god tid til å pynte på form, men du tryller ikke frem form til første uken i august. Du må vise at du er noenlunde på bølgelengde.

Kun fem møter på fem år

Hekkeløperne møtes sjelden mot hverandre, og nesten aldri alle tre samtidig.

Siden VM-finalen i 2019 er det blitt fem oppgjør mellom de tre:

VM-finalen i Doha i 2019

OL-finalen i Tokyo i 2021

VM-finalen i Eugene 2022

VM-finalen i Budapest i 2023

Diamond League-finalen i Eugene i 2023

Slik har stjernemøtene endt VM i Doha i 2019 Gull: Karsten Warholm (Norge), 47,42 sekunder Sølv: Rai Benjamin (USA), 47,66 Bronse: Abderrahman Samba (Qatar), 48,03 ... 7.-plass: Alison Dos Santos, 48,28 OL i Tokyo i 2021 Gull: Warholm, 45,94 Sølv: Benjamin, 46,17 Bronse: Alison Dos Santos (Brasil), 46,72 VM i Eugene i 2022 Gull: Dos Santos, 46,29 Sølv: Benjamin, 46,89 Bronse: Trevor Bassitt (USA), 47,39 ... 7.-plass: Warholm, 48,42 VM i Budapest i 2023 Gull: Warholm, 46,89 Sølv: Kyron McMaster (De britiske jomfruøyene), 47,34 Bronse: Benjamin, 47,56 ... 5.-plass: Dos Santos, 48,10 Diamond League i Eugene i 2023 1.-plass: Benjamin, 46,39 2.-plass: Warholm, 46,53 3.-plass: McMaster, 47,31 4.-plass: Dos Santos, 47,44

Og de tre store har stått bak historiens 15 raskeste 400 meter hekk-løp.

Sterkest når det gjelder

Warholm har tatt fire av de fem siste globale mesterskapene, mens dos Santos har tatt ett av dem. Benjamin har OL-sølv, to VM-sølv og VM-bronse.

Karsten Warholm har slått Rai Benjamin i fem av syv møter, inkludert OL-finalen i 2021 og to VM-finaler. Benjamins to seirer kom på hjemmebane i Eugene, der han tok VM-sølv i 2022 og vant Diamond League-finalen i 2023.

Warholm har slått Dos Santos i ni av elleve dueller. Han ble nummer syv, da brasilianeren tok VM-gullet i Eugene i 2022. Det andre nederlaget kom på Bislett denne sesongen.

Benjamin har vunnet syv av ni møter mot Dos Santos, men tapte VM-finalen i Eugene. Topp 15 – 400 meter hekk Dette er de raskeste løpene på 400 meter hekk gjennom tidende: Karsten Warholm, 45,94 sekunder – Tokyo, 2021 Rai Benjamin, 46,17 – Tokyo, 2021 Alison Dos Santos, 46,29 – Eugene, 2022 Benjamin, 46,39 – Eugene, 2023 Benjamin, 46,46 – Eugene, 2024 Warholm, 46,51 – Monaco, 2023 Warholm, 46,52 – Oslo, 2023 Warholm, 46,53 – Eugene, 2023 Benjamin, 46,62 – Eugene, 2023 Dos Santos, 46,63 – Oslo, 2024 Benjamin, 46,64 – Los Angeles, 2024 Warholm, 46,70 – Oslo, 2021* Warholm, 46,70 – Oslo, 2024 Dos Santos, 46,72 – Tokyo, 2021 Warholm, 46,76 – Jessheim, 2023 * Verdensrekord på daværende tidspunkt.



På spørsmål om hvorfor Warholm stort sett kommer seirende ut av oppgjørene når det gjelder, peker Rodal på en ting: Struktur.

– Jeg hekter det på den knaggen. Han har en ekstrem struktur i livet sitt, i hverdagen, i uken, i måneden og året sitt. Det er en veldig fin miks av vitenskapelig tilnærming og erfaringsbasert empiri.

Hittil i sesongen har Benjamin satt den raskeste tiden med 46,46 sekunder, mens Dos Santos har slått Warholm på Bislett.

Fredag kveld kommer svaret på hvor de står mot hverandre – en snau måned før OL-finalen i Paris.