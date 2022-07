Duellen mellom Warholm og Benjamin i finalen på 400 meter hekk i Tokyo i fjor, gjekk inn som ein av dei største augneblinkane i OL-historia.

Benjamin knuste rekorden og vart klokka inn til 46,17, men det heldt berre til sølv. For Karsten Warholm sprengde ein barriere og vann på 45,94.

Natt til søndag tok alle tre seg komfortabelt vidare frå forsøket på 400 meter hekk under VM i Eugene.

For to av dei var det knytt meir spenning til korleis det skulle gå enn dei strengt teke hadde ønskt seg.

Warholm kom frå ei lang rehabilitering etter ein lårskade han pådrog seg i sin einaste start tidlegare i sesongen, Diamond League-stemnet i Rabat. Der braut han etter éin hekk.

Les også: – Hadde du sagt eg ville springe så fort og tape, ville eg gitt deg juling

– Det er inga unnskyldning

Atskilleg mindre kjent i Noreg er det at også Rai Benjamin har slite.

– Eg har ein muskelirritasjon bak i låret, i hamstringa. Det er ingen løyndom. Så det har vore manglande trening dei siste vekene, men no er vi her for å konkurrere, seier han.

Benjamin strevar framleis med skaden.

RØPER SKADE: Rai Benjamin. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

– Det berre utvikla seg og har ikkje vorte noko betre. Men eg er her, heime og spent. Eg håpar energien frå heimepublikum kan hjelpe meg.

– Har det sett deg tilbake?

– Heilt klart. Eg er ikkje i den forma eg var i då vi var i Tokyo. Det er ingen løyndom. Men det er inga unnskyldning, for eg vil springe fort her, og veit eg har det i meg å komme så nære som mogleg til den personlege rekorden min, så får vi sjå kva som skjer, seier Benjamin.

Les også: Warholm avskrives som favoritt av rivalene

Warholm: – Veldig kjipt

Han kjenner dermed at han og Warholm er i same situasjon.

– Ingen av oss er friske. Eg har vore igjennom ein del ting, og eg går igjennom ein del ting no, så det er ikkje ein perfekt situasjon å vere i for nokon av oss, men eg veit vi begge er krigarar som kjem oss raskt, seier han.

Warholm har kjent til problema til rivalen:

– Eg visste at han også har hatt det, og etter å ha stått i det sjølv, så er det veldig kjipt. Det tippar eg han også synest. Men det var ingen av oss som kunne flytte VM, og no er vi her. Han såg ganske komfortabel ut i løpet sitt, eg var ganske komfortabel i mitt. Dos Santos såg bra ut i sitt, og det visste vi, seier verdsrekordhaldaren til NRK.

Han vann VM-gull i 2017 og 2019, og OL-gull i 2021. Han legg ikkje skjul på at det har vørdt frustrerande å ikkje kunne førebu seg som han ville til VM i Eugene. No vil han til liks med Benjamin gjer det beste ut av det utgangspunktet han har.

Her blir Warholm semifinaleklar Du trenger javascript for å se video.

Dos Santos vil skrive historie

Men kanskje er det Alison dos Santos som har dei beste korta på handa.

– Eg har aldri vore i betre form, stol på meg. Det går veldig fort. Vi er veldig stolte over jobben vi har gjort og forma eg er i, seier han til NRK.

Men han avskriv ikkje dei to som slo han i OL.

– Eg såg ikkje løpet til Warholm, men eg håpar han er frisk og klar. Det er Benjamin òg, så la oss skrive historie, og springe endå raskare, smiler han.

Semifinalane går natt til måndag.