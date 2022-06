Jubelen stod i det åpne taket over Philippe Chatrier blant de 15.000 fremmøtte, da Rafael Nadal entret banen til sin 14. finale mot Casper Ruud på grusen i Paris. Og de spanske jubelbrølene fortsatte utover kvelden i Paris.

Roger Federer (4), Novak Djokovic (3), Dominic Thiem (2), Mariano Puerta, Robin Söderling, David Ferrer, Stan Wawrinka har forsøkt å stoppe ham.

Men i Roland Garros-finalen er det kun én mulig vinner når Nadal spiller. Og mot Casper Ruud var ingenting endret. Nadal var nådeløs.

Spanjolen vant med settsifrene 6–3, 6–3, 6–0.

TAKK FOR KAMPEN: Casper Ruud var den åtte mannen som forsøkte seg mot Rafael Nadal i finalen av Roland Garros. Og den åttende som tapte. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

Han ga Ruud en god klem og strakk armene i været foran publikum som klappet i takt.

– Det er en stor glede for meg å spille finalen med deg. Disse to ukene er et veldig stort steg i riktig retning. Jeg ønsker deg alt det beste, sier Nadal, til stor applaus fra publikum.

– Ikke det første offeret

Foran den norske og spanske kongefamilien, filmstjernene Michael Douglas og Hugh Grant, PSG-profilen Marco Veratti, samt med et kobbel av andre prominente gjester, levnet 37-åringen ingen tvil om hvem som er kongen av grus.

Nadal tok sin 14. Roland Garros- og 22. Grand Slam-tittel.

– I dag fikk jeg følelsen av hvordan det er å spille mot deg i finalen. Det er ikke lett. Jeg er ikke ditt første offer, sier Ruud til latter fra publikum.

– Vi håper alle at du kommer til å fortsette å spille litt lenger, sier Ruud, før han takker teamet sitt for hjelpen med å nå sin første Grand Slam-finale.

MOTTOK TROFÉ: Casper Ruud fikk beviset på at han har spilt Grand Slam-finale av legenden Billie Jean King. Foto: GONZALO FUENTES / Reuters

Ruud så ut til å være preget av situasjonens alvor i det første settet. Han gjorde upressede feil og flere av slagene endte som rammetreff. Styrkeforholdet virket overlegent, men Nadal viste tidvis svakhetstegn på egen serve. Han så likevel ut til å ha solid kontroll da han servet inn til 6–3.

Dominerte etter Ruud-brudd

Og den periodevis sviktende serven utnyttet Ruud i andre sett. Nadal gjorde dobbelfeil på det avgjørende poenget og nordmannen brøt først. Men da kviknet også den tidligere verdenseneren noe voldsomt til. Han tok fem strake game og dermed også det andre settet 6–3.

BEST NÅR DET GJELDER: Rafael Nadal i aksjon mot Ruud. Foto: YVES HERMAN / Reuters

Da Ruuds serve ble brutt umiddelbart i tredje sett, virket det som publikum skjønte hvor det bar hen. Nordmannen forsøkte å prøve, leverte innimellom bevis for hvilke kvaliteter han besitter, men fikk det liksom ikke helt ut. Nadal fortsatte å prikke inn vinnere – og til slutt ble det for mange av dem.

Nærmer seg rekord

Nadal kunne heve trofeet i Paris for 14. gang.

Spanjolen øker dermed forspranget for flest Grand Slam-triumfer til Novak Djokovic (20) og Roger Federer (20). Nå har Nadal 22. Den mestvinnende i historien er Margaret Court med sine 24, én foran Serena Williams.

PS! Ulrikke Eikeri og Joran Vliegen tapte finalen i mixed double torsdag. Årets Roland Garros-turnering er den beste i norsk historie, men det sier seg så klart selv.