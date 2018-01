Rådvill Løfshus etter elendige resultater: – Halvparten av gutta presterer for dårlig

– Det har jeg ingen god forklaring på. Det er klart at halvparten av gutta her presterer for dårlig. Det er det ikke noe tvil om, erkjenner landslagssjefen overfor NRK.

Årets første dag ble av det bekmørke slaget for majoriteten av det norske herrelandslaget. Både Emil Iversen, Sjur Røthe, Sindre Bjørnestar Skar, Didrik Tønseth og Finn Hågen Krogh havnet langt nede på listene. Heller ikke Martin Johnsrud Sundby sprutet det av. Kun Hans Christer Holund og Niklas Dyrhaug hadde oppløftende prestasjoner.

– Jeg har ikke fått sett på alle tidene. Men Didrik Tønseth er veldig dårlig og Finn Hågen Krogh er dårlig. Det er svake resultater, sier Løfshus, og fortsetter:

– Vi har noen som går bra og kjemper om de øverste plassene. Didrik gjør det veldig bra på de gode dagene sine. Og så er neste dag bånn i bøtta.

Norske resultater, tredje etappe Ekspandér faktaboks 6. Martin Johnsrud Sundby +48,1 7. Hans Christer Holund +48,2 16. Niklas Dyrhaug +1.24,3 19. Emil Iversen +1.50,5 40. Sjur Røthe +3.36,0 41. Sindre Bjørnestar Skar +3.38,2 44. Didrik Tønseth +4.02,8 46. Finn Hågen Krogh +4.12,1

Bekymret for formen

De dårlige resultatene gjør OL-uttaket vidåpent, og Krogh legger ikke skjul på at han er bekymret for formen.

– Det er klart at jeg er. Jeg er langt bak i leksa. Jeg kunne ønske jeg var bedre på ski, sier finnmarkingen.

Heller ikke Røthe skjønner hva som skjer.

– Jeg er usikker. Jeg føler at jeg har gjort det som skal til for å være i form, men jeg er ikke i form. Enten har jeg blitt en veldig mye dårligere skiløper de siste ukene, eller så er det noe annet som har skjedd, forteller han.

Mener det er positivt for Northug

DRØMMER OM OL: Petter Northug, her i forbindelse med gårsdagens stafett. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Petter Northug var som kjent reserve til Tour de Ski, og han fikk ikke muligheten til å delta. Løfshus mener at de svake norske resultatene er bra for publikumsfavoritten Northug.

– For Petter så er det jo greit at lagkompisene ikke gjør det så bra, fastslår Løfshus.

I går ble Northugs OL-oppkjøring offentliggjort. Den innebærer blant annet NM på Gåsbu og verdenscup i Planica, så det holder ikke bare at lagkameratene underpresterer.

– Først og fremst må Petter kvalifisere seg til OL gjennom å vise til gode resultater. Det kommer han til å sørge for, tror landslagssjefen.