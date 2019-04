Radikalt forslag splitter idretten: - Vil gjøre alt jeg kan for at dette ikke skjer

– Jeg vil jobbe med alt jeg kan mot et forslag om å lage en norsk olympisk komité, sa Tom Tvedt på en debatt i Trondheim onsdag kveld.

Bakgrunnen er at bandyforbundet har lagt frem et forslag til årets idrettsting om å splitte norsk idrett i to: Ett idrettsforbund og ett olympisk forbund.

Det er altså Tvedt en sterk motstander av.

– Jeg vil ha en idrettsorganisasjon som uansett hvordan du ser ut eller er, så står den norske idrettsmodellen sterkt. Jeg vil ikke ha noen olympisk komite som skal håndtere det. Det er i hvert fall ikke løsningen, sier Tvedt.

Overfor NRK utdyper idrettspresidenten ytterligere:

– Å skille Norges idrettsforbund fra Norges Olympiske Komité er etter min mening å rygge inn i fremtiden. Norsk idrett starter i idrettslagene og organiserer alle fra syvåringene på løkka til våre toppidrettsutøvere i OL og i Paralympics, i Deaflympics eller i Special Olympics. Hele norsk idrett henger sammen i visjonen idrettsglede for alle.

– Helt nødvendig

For å forstå hvorfor bandyforbundet foreslår det de gjør, er det noen ting som er viktige å vite:

I Norge er det slik at Norges Idrettsforbund har ansvar for den olympiske bevegelse, breddeidretten, paralympisk idrett og ja, det meste som handler om idrett her til lands.

Slik er det ikke i noen andre land. I Sverige, for eksempel, er idrettsorganisasjonen splittet i fire forskjellige forbund.

Så hvorfor er den norske modellen et problem?

En olympisk komité, som idrettsforbundet i dag fungerer som, er underlagt en rekke retningslinjer og lover fra IOC. Et eksempel er at norske medlemmer i IOC er sikret en plass i det norske idrettsstyret.

Kristin Kloster Aasen, som i dag er IOC-medlem, er derfor lovpålagt å sitte i det norske idrettsstyret i fire nye år. Hun velges ikke. Hun bare må sitte der. Slik ønsker ikke bandyforbundet å ha det. De får støtte av tidligere formann i idrettsforbundet, Hans B. Skaset.

– NIFs rolle som olympisk forbund, inkludert og underlagt IOCs charter og styresett, hindrer NIF i å føre en sterk, kritisk stemme. Denne uklarheten i roller skader og hindrer også NIFs evne til å ivareta og løse nasjonale oppgaver. Denne problemstillingen er mer krevende enn tilfeldige debatter kan bære frem, mener Skaset.

– Ønsker modell fra 90-tallet

DA DET VAR DELT: Tidligere idrettspresident Hans B. Skaset ledet norsk idrett da den var delt. Her hilser han på dagens president Tom Tvedt, som ikke vil tilbake til en delt løsning. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Også visepresident i verdens antidopingbyrå, Linda Hofstad Helleland, applauderer forslaget.

Det er avgjørende at idrettstinget diskuterer hvordan man kan fra idrettens side stille krav uten at man blir så lojal til alt og alle at man blir helt usynlig. Norge skal ha en tydelig stemme, si klart fra om hva vi mener, både om doping, om likestilling og uavhengighet. Det forventer jeg at skal skje nå i neste periode, sier Helleland.

Hun sier hun er «veldig skuffet» over at idrettsforbundet ikke har gjort mer for å stå opp mot IOC sine retningslinjer.

– IOC har ansvar for det internasjonale idrettsdemokratiet. Der er det mye som luftes ut og mye som må endres. Vi har mye å bidra med fra Norges side, men da må idretten gå foran, gjerne i samarbeid med myndighetene, forklarer Helleland.

I Norge var det to forskjellige forbund frem til 1996. Da slo man dem sammen for at forbundet skulle klare å tenke helhetlig og se hele bildet.

– Men idrettsverden har forandret seg mye i løpet av de siste 20 årene. Derfor bør man kanskje vurdere å splitte opp igjen, mener Skaset.

Å frigjøre NIF fra å tilhøre den olympiske familie er helt nødvendig for å få frem en selvstendig stemme i norske og internasjonale idrettspolitiske spørsmål, sier Skaset.

Idrettsstyret avviser forslaget, selv om lovutvalget mener det ikke er lovtekniske problemer med det. Tvedt sier:

– Å dele opp en organisasjon som har som mål å samle all idrett, og som snakker med én felles stemme internasjonalt, endrer i alle fall ikke de internasjonale organisasjonene i en retning vi ønsker. Våre utøvere kommer til å konkurrere internasjonalt – uansett. Da må Norges idrettsforbund være på de arenaene som utvikler internasjonal idrett, fordi det er utøverne og idrettslagene vi er til for – og det er gjennom de internasjonale idrettsorganisasjonenes arrangementer de konkurrerer internasjonalt.