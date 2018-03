Rådene som kan avgjøre Kristoffersen-konflikten

LSK Kvinner i rute før seriestart

LSK Kvinner vant 4-0 over Røa, drøye to uker før seriestart. Ingrid Kvernvolden og Ingrid Moe Wold scoret hvert sitt mål, mens Guro Reiten kunne notere seg for to scoringer.

LSK møter erkerival Vålerenga i første seriekamp 24.mars.