Quiz: Hva kan du om friidrett?

Disse får møte Spania og Romania

Landslagssjef Lars Lagerbäck har tatt ut følgende tropp til EM-kvalikkampene hjemme mot Spania 12. oktober og borte mot Romania 15. oktober:

►Rune Almenning Jarstein, Ørjan Nyland, Andre Hansen, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami, Even Hovland, Omar Elabdellaoui, Birger Meling, Håvard Nordtveit, Tore Reginiussen, Jonas Svensson, Ruben Gabrielsen, Sander Berge, Tarik Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjø, Mathias Normann, Ole Kristian Selnæs, Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, Bjørn Maars Johnsen, Joshua King, Alexander Sørloth

– Alle skjønner at det er en veldig god motstander, sier assistenttrener Per Joar Hansen om Spania.

Lars Lagerbäck mener at Norge må ha minst fire poeng for å ha spenning. Det vil si poeng mot Spania.

– Helst må vi gå rent gjennom kampene, men for å ha spenning i kampene må vi ha fire poeng, sier han.