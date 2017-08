Quarcoo om «kråkestilen»: – Ikke konge å drive og slå borti hverandre

– Ifølge treneren min løper jeg sånn som det her, sier Quarcoo lattermildt, mens han flakser med armene.

Mandag klokken 19.30 norsk tid løper han forsøksheat på 200 meter mot noen av verdens beste løpere.

– Jeg tenker at det blir veldig moro og lærerikt. Jeg gleder meg, sier han om det.

– Prøver å løpe som en atlet

20-åringen er fortsatt et ukjent navn for nordmenn flest, men han skapte overskrifter da han løp inn til bronse på 100 meter i U23-EM for noen uker siden. I samme mesterskap satte han personlig rekord på 200 meter med tiden 20.39. Bare to nordmenn har løpt

Quarcoo er en av VM-debutantene i den norske troppen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

raskere: Geir Moen og Jaysuma Ndure. Det ga ham også VM-billett.

Nå håper han å løpe inn til ny personlig rekord i VM. Men da må den store uvanen bort, og uvanen er at han ifølge seg selv innimellom «løper litt som en kråke».

– Det er mye bak her, frem der og mye greier med armene. Det beste er jo å få armene i fartsretningen og ikke vimse så mye. Jeg gjør det ikke bevisst, men jeg er tidligere fotballspiller og da måtte man jo knuffe litt. Kanskje det er derfor? Men jeg prøver å lære meg å løpe som en skikkelig atlet, sier Quarcoo.

– Hvorfor er det så vanskelig å la være?

– Det sitter nok i hodet, men jeg vet ikke helt hvorfor det er det. Jeg terper jo på det så å si hver eneste dag. Jeg løper, og hører treneren min rope «armaaa». Da vet jeg jo hva jeg skal gjøre, forteller han og smiler.

Quarcoo har tatt store steg denne sesongen. Nå drømmer han om en semifinaleplass i VM. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Ikke helt optimalt

I U23-EM løp Quarcoo noen av sine beste løp, men også da var armene synlig litt på avveie.

– I finalen stresset jeg litt, og da ble det enda mer tydelig at det ble en del ut til siden. Jeg og han briten slo borti hverandre, og det er jo ikke helt optimalt at det blir sånn. Det er jo ikke konge å drive og slå borti hverandre, sier han.

Quarcoo begynte ikke å satse på sprint før for noen få år siden. Frem til da drev han med fotball, og sprint-talentet hans ble oppdaget nærmest ved en tilfeldighet.

Nå trener han målrettet for å en dag kunne hevde seg mot noen av de beste.

Han har et lite håp om å greie å ta seg til semifinalen allerede i dette VMet.

– Jeg håper å kunne gjøre alle arbeidsoppgavene mine på en god måte. Gjør jeg det kan jeg løpe på pers, og da er det mulig at det blir semifinale, sier han.