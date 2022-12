Det var i etterkant av lørdagens bronsefinale i VM, der Kroatia slo Marokko 2-1, at situasjonen oppsto.

Fifa-president Gianni Infantino og Qatars fotballpresident Sjeik Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al Thani sto klare på premieseremonien ute på gressmatta for å dele ut bronsemedaljer og gratulere de som hadde tatt del i kampen.

Gikk rett forbi

Da dommerne kom til podiet, anført av kampens hoveddommer Abdulrahman Al-Jassim, kunne man se av TV-bildene at Qatars fotballpresident tok samtlige dommere i hånda for å gratulere med innsatsen, med ett unntak:

Den kvinnelige assistentdommer-reserven Neuza Back ble avspist med et lite nikk før hun gikk videre.

De qatarske herredommerne ble på sin side gratulert både med håndtrykk og en nese- mot nese-gest fra VM-vertens fotballpresident. En gest som ifølge lokale medier er et tegn på dyp respekt.

Sjeik Hamad Bin Khalifa Bin Ahmed Al Thani gratulerte de qatarske dommerne på denne måten. Foto: Skjermdump / NRK

Mari Norbakk, som er postdoktor ved Christian Michelsens institutt og sosialantropolog med spesialisering på Midtøsten og særskilt Qatar og Egypt, sier til NRK at hun tror sjeikens fremtreden kan være av religiøse grunner.

– Jeg antar at han ikke tar henne i hånden fordi han, som noen muslimske menn og kvinner, ikke håndhilser på det motsatte kjønn. I Islamsk skikk så er det (også) av høflighet og respekt at man avstår fra å håndhilse, men her kunne han da likevel anerkjent dommeren med et bukk eller en hånd på hjertet, sier Norbakk til NRK.

Ekspert: – Ser rart ut

Rania Maktabi, førsteamanuensis og Midtøsten-ekspert ved Høgskolen i Østfold, kjenner Qatar godt og har blant annet skrevet om landet i flere bøker.

– Ja, det ser rart ut at fotballpresidenten ikke tar den kvinnelige dommeren i hånden, sier hun til NRK.

Hun forteller at to ting slår henne når hun ser klippet:

Hun tror det er avklart på forhånd at han ikke tar henne i hånden, og hun tror det kan handle om at den qatarske fotballpresidenten «er ortodoks i sin samværsform med det andre kjønn».

– Jeg har jo selv opplevd at menn i Gulfen ikke ønsker å hilse på meg med håndtrykk. Det skjer ikke ofte, men det skjer, sier hun.

Neuza Back fikk ikke håndtrykk av Qatars fotballpresident. Foto: Skjermdump

NRK har gitt både VM-komitéen i Qatar og Fifa tilbud om å kommentere saken, men foreløpig har vi ikke fått svar.

– Du tror ikke at dette er mulig

Hendelsen ble raskt en snakkis både i sosiale medier og tradisjonelle medier.

Belgiske Sporza viet situasjonen tid i deres studiosending etter kamp, og reaksjonene var preget av forbløffelse, skriver nederlandske Voetbalzone.

– Du tror ikke at dette er mulig, uttalte Sporza-programleder Karl Vannieuwkerke da han så den kvinnelige dommeren gå forbi sjeiken uten å bli tatt i hånda.

NRK har rettet en forespørsel til den kvinnelige dommeren Neuza Back og tilbudt henne å kommentere det som skjedde. Vi har i skrivende stund ikke fått svar.

Neuza Back er igjen i sentrum for en situasjon der hun blir forskjellsbehandlet. Foto: INA FASSBENDER / AFP

Skjedde i fjor også

I 2021 opplevde hun for øvrig en lignende situasjon etter en kamp i klubb-VM mellom Bayern München og Tigres i Qatar.

Da valgte Qatar-emirens lillebror, sjeik Tamim bin Hamad Al Thani, å ikke gi en knyttenevehilsen på de to kvinnelige assistentdommerne Edina Alves Batista og nevnte Back, men gjorde det med de mannlige dommerne. Den gangen var det strengere med håndtrykk på grunn av koronapandemien.

Nå avsluttes VM med finale mellom Frankrike og Argentina søndag klokken 16. Den kampen vises på NRK1.