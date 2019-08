Qatar-været skaper stor usikkerhet: – Det er veldig mye frem og tilbake 

– Vi er litt avventende foreløpig og har egentlig ikke tatt alle beslutninger ennå, sier Gjert Ingebrigtsen.

Når det kommer til VM-planene er de ikke alene om det. Og det er først og fremst det varme været i Doha som gjør flere av utøverne usikre på hvordan de best mulig skal forberede seg.

– Det er veldig mye frem og tilbake med opplegget, forteller Karoline Bjerkeli Grøvdal.

Forventet temperatur i Qatar i slutten av september er rundt 40 grader. Men inne på selve banen er det luftkondisjonering, som gjør at det «bare» er 25 grader under øvelsene.

VARMT: VM i Beijing i 2015 ble ingen hyggelig opplevelse for Karoline Bjerkeli Grøvdal. Varmen og tidsforskjellen bød på store problemer for mange. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Under konkurransen frykter jeg ikke forholdene, så det er mer med at du skal oppholde deg der, gå ute daglig i den temperaturen og luftfuktigheten, så det er nok lurt å være litt forberedt, mener Grøvdal.

Følger ikke «anbefaling»

Team Ingebrigtsen har endret sin plan opptil flere ganger. Nå ligger det an til at de reiser til Italia etter et høydeopphold i St. Moritz, før de drar til Doha først 23. september – bare fire dager før kvalifiseringen på 5000 meter.

– Det er en dato det er mulig å endre. Ikke noe er spikra. Vi får se an når vi får noen værmeldinger og prognoser for både den ene og de andre plassen. Vi anser oss å være relativt fleksible. Vi gjør ingen dumme ting, hverken den ene eller andre veien, forteller Gjert Ingebrigtsen.

Både Olympiatoppen og friidrettsforbundet har hatt stort fokus på varmen i forkant av både friidretts-VM og med tanke på OL i Tokyo neste år. Utøverne anbefales å akklimatisere seg i 10–12 dager før konkurransene i Doha, og flere av de norske profilene, som hekkeløper Karsten Warholm, har planlagt reisedato mellom 15. og 20. september.

– Vi har i prinsippet anbefalt å ta hele varmetilpasningen i Doha, for det er der vi har vårt helseteam og der Olympiatoppen har sine fagfolk. Det er også for å skaffe så mye som mulig informasjon og erfaring med tanke på OL neste år, sier toppidrettssjef i friidrettsforbundet, Erlend Slokvik.

STOR STADION: Khalifa International Stadium i Doha har luftkondisjonering, som gjør at det er rundt 25 varmegrader der inne selv om det er langt varmere i lufta. Foto: Vadim Ghirda / AP

– Hva synes dere da om at Ingebrigtsen-familien legger noe av varmeakklimatiseringen til Europa?

– Det går bra, så lenge vi får nok dager med dem i Doha. Jeg er veldig opptatt av at man ikke kan komme rett ned og løpe der.

– Synes du de tar for lite hensyn med tanke på Tokyo?

– Det skal jeg ikke si noe om. De har god erfaring med det de gjorde før Berlin i fjor. Vi får gjort nok i Doha, så vi får litt oppfølging og data på hvordan de reagerer der, svarer Slokvik.

– Vi har ikke forutsetningene for å si noe fornuftig om Doha og Tokyo har noe til felles. Det vet jeg ikke noe om, poengterer Gjert Ingebrigtsen.

– Ikke et sted å hygge seg

Sønnene understreker at de er fornøyd med opplegget som er lagt, og har tenkt mer på seg selv enn reiseplanene. Og trenerfaren har ingen planer om at de skal oppholde seg i Qatar lenger enn nødvendig.

IKKE DOHA-VÆR: Jakob, Filip og Henrik Ingebrigtsen lader foreløpig opp i St. Moritz i Sveits. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Jeg har googlet litt, og funnet ut at Doha ikke er et sted du er for å hygge deg. I hvert fall ikke sånn vi ser på «hygging». Vi skal dessuten ikke konkurrere i varmen, så derfor trenger vi heller ikke å bli vant til det, mener Gjert Ingebrigtsen og viser til den nedkjølte banen.

– Reiser man til Doha så sliter man jo med å finne et sted med 25–26 grader. Da er det best ikke være der, for det er for varmt.

– Det er klart at vi må være der litt før, men vi er vant til å konkurrere i varme. Vi kan få somre som dette eller de som er mye varmere. Man må mestre begge deler. Det er mye mentalt det også. 1500 meter er ikke den verste øvelsen når det er varmt, så jeg tror vi skal klare oss bra, forteller Filip Ingebrigtsen, og fortsetter:

– Jeg har fått med meg at det er mye bekymringer, men jeg har ikke bekymret meg mye over det. Det kan jeg ærlig innrømme. Jeg trener og vil bli så god som jeg kan bli. De andre tingene kan jeg ikke gjøre noe med. 40 grader er likt for alle.

Heller ikke lillebroren tror varmen vil være avgjørende når det kommer til fordelingen av VM-medaljene.

– Det er opplyst og vedtatt at det kan være vanskelige forhold å trene der. Vi må ta høyde for at vi får gjennomført det vi skal for å være best mulig forberedt, sier Jakob Ingebrigtsen.

Har bommet før

HETT: Henrik Ingebrigtsen røk ut i forsøket på 1500 meter i Beijing. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Både Henrik Ingebrigtsen og Grøvdal hadde store problemer i varmen under VM i Beijing for fire år siden – men da hadde de også en stor tidsforskjell som bidro negativt. Doha er bare én time foran Norge.

– Vi har lært av det forhåpentligvis. Hvis vi har vært et sted i ukene i forkant som minner om klimaet dit vi skal, så skal det være nok, sier Henrik Ingebrigtsen, som uansett tror VM blir en skuffelse for hans del.

– I Rio-OL var jeg der tre uker før. Da ble det ikke så varmt. Beijing i 2015 var en dårlig opplevelse. Det lønner seg å være på plass lenge før, men der hadde de tidsforskjell i tillegg, så det kan ikke bli verre enn det var da, forteller Grøvdal, som har planlagt avreisedato 20. september – men også vil bruke varmekammeret på Olympiatoppen i forkant.

– Det hadde vært enklere i Europa eller noe, men det er likt for alle og gjør det litt spennende. Jeg stoler på at helseteamet og lagledelsen vet hva de gjør, legger hun til.

NRKs ekspert, Vebjørn Rodal, tok OL-gull på 800 meter i Atlanta i 1996. Da lå temperaturen på mellom 35 og 42 grader og luftfuktigheten var høy. Han reiste til USA rundt en uke i forkant, for å tilpasse seg tidsforskjellen.

– Hadde det ikke vært sju timers tidsforskjell, så hadde jeg nok reist enda senere. Jeg har god erfaring med å eksponere meg minst mulig for varme i forkant, men jeg har respekt for at Olympiatoppen har vitenskapelige argumenter for å gjøre det motsatte, sier han.