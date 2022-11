Qatar skal ha ansatt tidligere CIA-spioner for å overvåke Fifa: – Føles som hjernevasking

Helt siden tildelingen av mesterskapet i 2010 har Qatar blitt heftig kritisert for korrupsjon og brudd på menneskerettighetene. Av frykt for å miste mesterskapet, skal golfstaten ha tatt i bruk uvanlige midler for å forandre folks meninger om dem som VM-vert.

Det kan den sveitsiske rikskringkasteren SRF avsløre.

Ifølge kanalen brukte Qatar det amerikanske selskapet Global Risk Advisors, ledet av tidligere CIA-spion Kevin Chalker, for å overvåke FIFA-toppene og hacke datamaskinene deres. Operasjonen fikk tilnavnet «Project Merciless» – Prosjekt Nådeløs – og tidligere FIFA-president Sepp Blatter var vært et sentralt mål, hevder SRF.

– Dette var jeg ikke klar over. Jeg oppdaget fra tid til annen at telefonen min ble avlyttet, og at folk rundt meg videreformidlet informasjon de ikke skulle. Men at det var organisert spionasje mot FIFA overrasker meg. Det er bekymringsfullt at folk gjør dette, sier den tidligere FIFA-sjefen til SRF.

Overfor SRF nekter Chalker for anklagene om spionasje. Qatar har ikke svart på kanalens spørsmål om saken. NRK har sendt en henvendelse til qatarske myndigheter, men foreløpig ikke fått svar.

EKSPRESIDENT: Sepp Blatter var tidligere i år i retten anklaget for økonomisk bedrag. Sveitseren har blitt pensjonist etter en årrekke som FIFA-president. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Tysk FIFA-topp følte seg «hjernevasket»

Qatars ønske var å få informasjon om hva Blatter og de andre FIFA-toppene planla og hadde intensjoner om å gjøre med VM 2022, hevdes det. Landets øverste sjefer skal ha vært klar over spionasjen, som strakte seg over ni år og kostet over 4 milliarder norske kroner.

Tysklands tidligere fotballpresident Theo Zwanziger kalte Qatar-VM for «kreften i fotballen». Qatar skal ha fryktet hans sterke stemme, og spionasjeoppdraget satte av nærmere 100 millioner kroner til å påvirke ham i motsatt retning.

Ansatte i Global Risk Advisors skal ha bygget relasjoner til mennesker nær Zwanziger, som plutselig fikk høre mange gode ting om Qatar. Tyskeren ble etter hvert satt til å lede en gruppe i FIFA som skulle jobbe for mer menneskerettigheter, men mindre kritikk av Qatar.

Lignende metoder skal også ha blitt brukt for å overvåke og sverte andre FIFA-topper. Zwanziger innrømmer i dag at en rekke personer klarte å styre ham i en retning som sammenfalt med Qatars interesser.

– Det føles som hjernevasking å bruke slike midler. Det er ikke bare upassende, det er kriminelt, sier han til SRF.

VENNER: Gianni Infantino hilser på emiren av Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani under VM-trekningen. Foto: Hassan Ammar / AP

Zwanziger understreker imidlertid at meningene hans om Qatar aldri endret seg. Han mener fremdeles at det kommende verdensmesterskapet er «kreft» og følger opp med å legge press på dagens FIFA-ledelse.

– Dette er en skandale som burde bli tatt tak i. Først og fremst av FIFA-president Gianni Infantino, men han kommer ikke til å gjøre det fordi han er en tjener av Qatar, tordner Zwanziger.

Tidligere i år ble det avslørt at Infantino har flyttet til Qatar. Han har gjentatte ganger unngått å komme med sterk kritikk av mesterskapet.

– Den ultimate ironi

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier at ingenting lenger overrasker ham om det nært forestående verdensmesterskapet.

– Den ultimate ironi. Og nesten litt komisk. Rett før et allerede skandaløst VM, skapt og forsvart av FIFA, er det til slutt dem selv det går ut over, sier han.

– Dette er det eneste som kunne ha fått FIFA til å true Qatar med å ta fra dem mesterskapet, hadde det bare blitt avslørt litt tidligere, fortsetter han.

KOMMENTATOR: Jan Petter Saltvedt. Foto: ALEM ZEBIC / NRK

Og Saltvedt får nok rett i at mesterskapet går som planlagt. 20. november sparker vertsnasjonen og Ecuador første ball på et stadion bygget av migrantarbeidere. NRKs kommentator avslutter med et nytt stikk til FIFA-sjefene.

– Nå er jeg spent på om det faktisk kommer et kompensasjonsfond likevel. Ikke for familier av døde migrantarbeidere, men for hackede FIFA-topper, sier Saltvedt med henvisning til det planlagte fondet som skal gi økonomisk støtte til migrantarbeidernes familier.

Spionsjef under etterforskning

Spionene brukte ulike metoder for å oppnå målene sine, skriver SRF. På oppdrag fra Qatar skal Global Risk Advisors blant annet ha hacket e-postkontoene, datamaskinene og telefonene til fotballtoppene, og deres venner og familie.

Nyhetsbyrået Ap har tidligere fortalt om deler av overvåkningen. Ifølge dokumenter de sitter på skal CIA-agenten Chalker også ha lovet Qatar at han skulle hjelpe dem med å «opprettholde dominans» over landets gjestearbeidere.

Qatar har vært fullstendig avhengig av utenlandsk arbeidskraft for å bygge stadioner og infrastruktur til VM. Det er imidlertid avslørt at arbeiderne jobber i slavelignende forhold.

Chalker skal selv ha dratt til Sveits for å plante overvåkningsutstyr på hotellrommene til FIFA-topper og journalister. Han er nå under etterforskning av amerikanske FBI for spionasjen han gjorde for Qatar, skriver Ap.