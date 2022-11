Qatar på vei ut av VM – tapte foran glisne tribuner

Qatar gikk på nok en smell da de tapte sin andre VM-kamp mot Senegal. De står dermed med null poeng i gruppespillet, og ingen vertsnasjon har hatt en så svak VM-åpning.

Og med nok et tap skulle historien fra åpningskampen gjenta seg.

For mens senegalesere danset og trommet på tribunen var det litt annerledes tilnærming, der mange satt rolig mens de velkjente supporterne i lilla t-skjorter forsøkte å dra opp stemningen.

Ledige seter

Det var også en del ledige seter på Al-Thumama Stadium. Bilder viser at det ikke var fullsatt på arenaen som egentlig rommer 44,400 tilskuere.

FORLOT ARENAEN: Flere tilskuere dro før kampen var avblåst. Foto: Roy Kenneth S Jakobsen / NRK

Men da Senegal ledet 2-0 og flere hadde forlatt sine seter, scoret plutselig Qatar 1-2 og det var spenning igjen.

Da økte lydnivået fra de gjenværende tilskuerne, men håpet ble slukket raskere enn det ble tent. For drøye fem minutter før full tid leverte Senegal et praktangrep, og Bamba Dieng sikret 3-1 for gjestene.

Høydepunkter: Qatar 1-3 Senegal Du trenger javascript for å se video.

Da forlot enda flere supportere arenaen, og de siste ti minuttene var det svært glissent på tribunen.

– Det er selvfølgelig spesielt. Når du har sett for deg og kanskje blitt fortalt at laget er bedre enn de er, er skuffelsen for tung å bære, sier Tete Lidbom om bildene.

NRK kom i prat med en qatarsk supporter som dro tidlig. Han var ikke fornøyd med eget lag.

– Laget skuffet oss. Vårt lag skuffet oss, sier supporteren.

– Burde du ikke bli værende for å støtte laget?

– Vel, de har ikke en sjans. Har de vel?

Syltynn mulighet

Det var Boulaye Dia og Famara Diédhiou som sørget for de to første scoringene til Senegal. Fredagens resultat betyr at det er nesten umulig for Qatar å ta seg videre fra gruppespillet.

En liten teoretisk mulighet er der, men da Nederland vinne mot Ecuador og Qatar må dessuten slå Nederland med flere sifre.

Qatars åpningskamp vekket også oppsikt på flere vis. Først og fremst tapte de 0-2 for Ecuador. Dessuten var det mange tilskuere som forlot stadion allerede i pausen, noe som fikk flere til å reagere.

Enkelte supportere argumenterte med at de ville slippe trafikkø.