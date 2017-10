Putin kritiserer Rosenborgs neste Europa-motstandar

Brukte over 4,5 millioner på skilt

Arrangøren av sykkel-VM hadde budsjettert med at skilt skulle koste mellom en halv og en million kroner. Regningen kom på over 4,5 millioner. Statens vegvesen og VM må dele skylden for dette, sier arrangementssjef Helge Stormoen til Bergens Tidende.